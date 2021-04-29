***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-597.928 -18.121.607Net Dönem Karı (Zararı)7.821.476 3.711.084NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.743.601 1.492.626Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10r0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.282.585 2.578.749İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.420.649 -21.832.570Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler857.121 18.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.277.770 -21.851.190FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.144.428 -16.628.860Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 2.540.229 1.086.002Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.282.585 -2.578.749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI848.992 18.126.875Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit848.992 18.126.875Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)251.064 5.268Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)251.064 5.268DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.268 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 256.332 5.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 255.208 5.389Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo AlacaklarıTakas Alacakları0 0Finansal Varlıklar6.12 31.128.960 21.851.190TOPLAM VARLIKLAR31.384.168 21.856.579YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 875.741 18.620ARİÇ)875.741 18.620TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)30.508.427 21.837.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 21.837.959 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.821.476 3.711.084Katılma Payı İhraç Tutarı (+)848.992 18.126.875Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 30.508.427 21.837.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.540.229 1.086.002Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 47.990 122.138Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar6.282.585 2.578.749Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.870.804 3.786.889Yönetim Ücretleri8 -134.605 -49.429Saklama Ücretleri8 -43.514 -12.300Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -5.455 -2.180Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.424 -885Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -854.391 -5.503ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.049.328 -75.805ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.821.476 3.711.084NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.821.476 3.711.084DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.821.476 3.711.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932349BIST