***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:17
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-597.928 -18.121.607
Net Dönem Karı (Zararı)
7.821.476 3.711.084
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.743.601 1.492.626
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10r
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.282.585 2.578.749
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.420.649 -21.832.570
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
857.121 18.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.277.770 -21.851.190
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.144.428 -16.628.860
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 2.540.229 1.086.002
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.282.585 -2.578.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
848.992 18.126.875
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
848.992 18.126.875
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
251.064 5.268
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
251.064 5.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.268 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 256.332 5.268
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 255.208 5.389
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 31.128.960 21.851.190
TOPLAM VARLIKLAR
31.384.168 21.856.579
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 875.741 18.620ARİÇ)
875.741 18.620
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.508.427 21.837.959
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 21.837.959 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.821.476 3.711.084
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
848.992 18.126.875
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 30.508.427 21.837.959
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.540.229 1.086.002
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 47.990 122.138
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.282.585 2.578.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.870.804 3.786.889
Yönetim Ücretleri
8 -134.605 -49.429
Saklama Ücretleri
8 -43.514 -12.300
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -5.455 -2.180
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.424 -885
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -854.391 -5.503
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.049.328 -75.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.821.476 3.711.084
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.821.476 3.711.084
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.821.476 3.711.084
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932349
BIST