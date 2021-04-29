***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.376.382 0Net Dönem Karı (Zararı)7.379.893 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.401.580 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -141.058 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.542.638İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-47.755.939 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -23.467.878 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler68.705 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.356.766 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-36.974.466 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 140.722 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.542.638 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.734.253 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit43.544.211 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.809.958 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)357.871 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)357.871 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 357.871 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 358.207 0Ters Repo AlacaklarıTakas Alacakları5.12 23.467.878Finansal Varlıklar6.12 24.356.766 0Teminata Verilen Finansal VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR48.182.851 0YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler5.11 7.113Diğer Borçlar5 61.592 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)68.705 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)48.114.146 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.379.893 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)43.544.211 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.809.958 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 48.114.146 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 140.722 0Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 3.812.064 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.542.638 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ7.495.424 0Yönetim Ücretleri8 -81.265 0Saklama Ücretleri8 -5.277 0Denetim Ücretleri8 -5.508 0Kurul Ücretleri8 -2.223 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -16.403 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -4.855 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-115.531 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.379.893 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.379.893 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.379.893 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932350BIST