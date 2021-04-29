***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:18
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.376.382 0
Net Dönem Karı (Zararı)
7.379.893 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.401.580 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -141.058 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.542.638
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-47.755.939 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -23.467.878 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
68.705 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.356.766 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-36.974.466 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 140.722 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.542.638 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.734.253 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
43.544.211 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.809.958 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
357.871 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
357.871 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 357.871 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 358.207 0
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
5.12 23.467.878
Finansal Varlıklar
6.12 24.356.766 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
48.182.851 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
5.11 7.113
Diğer Borçlar
5 61.592 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
68.705 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.114.146 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.379.893 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
43.544.211 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.809.958 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 48.114.146 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 140.722 0
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.812.064 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.542.638 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.495.424 0
Yönetim Ücretleri
8 -81.265 0
Saklama Ücretleri
8 -5.277 0
Denetim Ücretleri
8 -5.508 0
Kurul Ücretleri
8 -2.223 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.403 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -4.855 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-115.531 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.379.893 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.379.893 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.379.893 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932350
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