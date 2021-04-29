***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI198.702.021 -58.806.711Net Dönem Karı (Zararı)37.522.846 37.573.112NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-29.651.768 20.392.778Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -4.932.441 -7.291.323Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-24.719.327 27.684.101İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER161.179.535 -96.379.729Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.221.523 5.953.775İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler165.401.058 -102.333.504FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR169.050.613 -38.413.839Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 4.932.081 7.291.229Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24.719.327 -27.684.101FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-199.582.925 58.955.342Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit46.216.342 58.955.342Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-245.799.267 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-880.904 148.631Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-880.904 148.631DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.114.907 966.276DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 234.003 1.114.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 234.457 1.115.001Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar6.12 3.791.373 169.192.431TOPLAM VARLIKLAR4.025.830 170.307.432YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5.911.459Diğer Borçlar5 1.758.357 68.421TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.758.357 5.979.880TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.267.473 164.327.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 164.327.552 67.799.098Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)37.522.846 37.573.112Katılma Payı İhraç Tutarı (+)46.216.342 58.955.342Katılma Payı İade Tutarı (-)-245.799.267 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 2.267.473 164.327.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.932.081 7.291.229Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 59.640.353 3.011.768Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-24.719.327 27.684.101Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ39.853.107 37.987.098Yönetim Ücretleri8 -239.156 -231.062Saklama Ücretleri8 -122.768 -92.812Denetim Ücretleri8 -6.937 -5.508Kurul Ücretleri8 -16.114 -21.175Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -117.056 -57.638Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -1.828.230 -5.791ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.330.261 -413.986ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.522.846 37.573.112NET DÖNEM KARI (ZARARI)37.522.846 37.573.112DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)37.522.846 37.573.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932351BIST