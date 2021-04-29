***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:19
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.702.021 -58.806.711
Net Dönem Karı (Zararı)
37.522.846 37.573.112
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-29.651.768 20.392.778
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.932.441 -7.291.323
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.719.327 27.684.101
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
161.179.535 -96.379.729
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.221.523 5.953.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
165.401.058 -102.333.504
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
169.050.613 -38.413.839
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 4.932.081 7.291.229
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.719.327 -27.684.101
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.582.925 58.955.342
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
46.216.342 58.955.342
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-245.799.267 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-880.904 148.631
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-880.904 148.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.114.907 966.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 234.003 1.114.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 234.457 1.115.001
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 3.791.373 169.192.431
TOPLAM VARLIKLAR
4.025.830 170.307.432
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5.911.459
Diğer Borçlar
5 1.758.357 68.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.758.357 5.979.880
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.267.473 164.327.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 164.327.552 67.799.098
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
37.522.846 37.573.112
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
46.216.342 58.955.342
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-245.799.267 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.267.473 164.327.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 4.932.081 7.291.229
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 59.640.353 3.011.768
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-24.719.327 27.684.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.853.107 37.987.098
Yönetim Ücretleri
8 -239.156 -231.062
Saklama Ücretleri
8 -122.768 -92.812
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -16.114 -21.175
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -117.056 -57.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.828.230 -5.791
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.330.261 -413.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.522.846 37.573.112
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.522.846 37.573.112
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
37.522.846 37.573.112
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932351
BIST