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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 16:20



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
882.233 -6.681.157
Net Dönem Karı (Zararı)
234.416 1.266.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.544.815 -44.069
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.823.299 -499.749
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-721.516 455.680
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
647.184 -7.946.421
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 1.000.616 -1.000.616
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.566 22.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-348.866 -6.968.015
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.663.215 -6.724.354
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.823.932 498.877
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
721.516 -455.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.184.040 7.006.995
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
68.228.862 50.756.773
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-69.412.902 -43.749.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-301.807 325.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-301.807 325.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
440.144 114.306
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 138.337 440.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 138.576 441.016
Ters Repo Alacakları
12 1.000.616
Takas Alacakları
0
Finansal Varlıklar
6.12 8.849.513 8.500.647
TOPLAM VARLIKLAR
8.988.089 9.942.279
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 28.430 32.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.430 32.996
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.959.659 9.909.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 9.909.283 1.636.152
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
234.416 1.266.136
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
68.228.862 50.756.773
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-69.412.902 -43.749.778
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 8.959.659 9.909.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.823.932 498.877
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -505.158 429.737
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-721.516 455.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
597.258 1.384.294
Yönetim Ücretleri
8 -321.859 -97.479
Saklama Ücretleri
8 -12.097 -3.058
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -3.147 -887
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.836 -3.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -13.964 -7.819
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-362.842 -118.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
234.416 1.266.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
234.416 1.266.136
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
234.416 1.266.136



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932352


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