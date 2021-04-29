***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI882.233 -6.681.157Net Dönem Karı (Zararı)234.416 1.266.136NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.544.815 -44.069Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.823.299 -499.749Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-721.516 455.680İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER647.184 -7.946.421Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 1.000.616 -1.000.616Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.566 22.210İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-348.866 -6.968.015FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.663.215 -6.724.354Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 1.823.932 498.877Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)721.516 -455.680FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.184.040 7.006.995Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit68.228.862 50.756.773Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-69.412.902 -43.749.778YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-301.807 325.838NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-301.807 325.838DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ440.144 114.306DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 138.337 440.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 138.576 441.016Ters Repo Alacakları12 1.000.616Takas AlacaklarıFinansal Varlıklar6.12 8.849.513 8.500.647TOPLAM VARLIKLAR8.988.089 9.942.279YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 28.430 32.996TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)28.430 32.996TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)8.959.659 9.909.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 9.909.283 1.636.152Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)234.416 1.266.136Katılma Payı İhraç Tutarı (+)68.228.862 50.756.773Katılma Payı İade Tutarı (-)-69.412.902 -43.749.778TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 8.959.659 9.909.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.823.932 498.877Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -505.158 429.737Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-721.516 455.680Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ597.258 1.384.294Yönetim Ücretleri8 -321.859 -97.479Saklama Ücretleri8 -12.097 -3.058Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -3.147 -887Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.836 -3.407Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -13.964 -7.819ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-362.842 -118.158ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)234.416 1.266.136NET DÖNEM KARI (ZARARI)234.416 1.266.136DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)234.416 1.266.136http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932352BIST