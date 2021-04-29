***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:21
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.776.256 43.248.159
Net Dönem Karı (Zararı)
9.522.690 19.532.089
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.145.919 -36.012.626
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -12.471.917 -27.739.101
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.325.998 -8.273.525
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
97.253.005 23.724.956
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 14.008.668 -11.006.581
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-117.006 -5.547.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
83.361.343 40.278.606
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
98.629.776 7.244.419
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 12.472.478 27.730.215
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.325.998 8.273.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.908.790 -45.060.656
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
84.882.449 115.945.029
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-187.791.239 -161.005.685
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.867.466 -1.812.497
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.867.466 -1.812.497
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
367.178 2.179.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.234.644 367.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.242.969 376.064
Ters Repo Alacakları
5 14.008.668
Finansal Varlıklar
6.12 55.614.296 138.975.639
TOPLAM VARLIKLAR
59.857.265 153.360.371
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 137.078 254.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
137.078 254.084
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.720.187 153.106.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 153.106.287 178.634.854
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.522.690 19.532.089
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
84.882.449 115.945.029
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-187.791.239 -161.005.685
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 59.720.187 153.106.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 12.472.478 27.730.215
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -4.998.955 2.316.235
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.325.998 -8.273.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.273 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.830.794 21.772.925
Yönetim Ücretleri
8 -2.126.958 -2.067.407
Saklama Ücretleri
8 -123.190 -109.890
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -17.871 -22.557
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.894 -26.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.252 -9.235
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.308.104 -2.240.836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.522.690 19.532.089
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.522.690 19.532.089
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.522.690 19.532.089
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932353
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