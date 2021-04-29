***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.776.256 43.248.159Net Dönem Karı (Zararı)9.522.690 19.532.089NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.145.919 -36.012.626Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -12.471.917 -27.739.101Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.325.998 -8.273.525İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER97.253.005 23.724.956Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 14.008.668 -11.006.581Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-117.006 -5.547.069İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler83.361.343 40.278.606FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR98.629.776 7.244.419Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 12.472.478 27.730.215Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.325.998 8.273.525FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-102.908.790 -45.060.656Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit84.882.449 115.945.029Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-187.791.239 -161.005.685YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.867.466 -1.812.497NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.867.466 -1.812.497DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ367.178 2.179.675DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.234.644 367.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.242.969 376.064Ters Repo Alacakları5 14.008.668Finansal Varlıklar6.12 55.614.296 138.975.639TOPLAM VARLIKLAR59.857.265 153.360.371YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 137.078 254.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)137.078 254.084TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)59.720.187 153.106.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 153.106.287 178.634.854Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.522.690 19.532.089Katılma Payı İhraç Tutarı (+)84.882.449 115.945.029Katılma Payı İade Tutarı (-)-187.791.239 -161.005.685TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 59.720.187 153.106.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 12.472.478 27.730.215Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -4.998.955 2.316.235Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.325.998 -8.273.525Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31.273 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.830.794 21.772.925Yönetim Ücretleri8 -2.126.958 -2.067.407Saklama Ücretleri8 -123.190 -109.890Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -17.871 -22.557Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -22.894 -26.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -10.252 -9.235ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.308.104 -2.240.836ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.522.690 19.532.089NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.522.690 19.532.089DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.522.690 19.532.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932353BIST