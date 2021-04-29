***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.690.417 -39.417.538Net Dönem Karı (Zararı)5.609.924 3.874.348NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.044.472 -2.898.875Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -4.938.586 -3.477.125Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler894.114 578.250İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER32.064.207 -43.272.635Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 29.228.589 -29.099.010Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler214.261 -124.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.621.357 -14.048.802FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR33.629.659 -42.297.162Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 4.954.872 3.457.874Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-894.114 -578.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.576.660 40.337.872Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit159.289.305 52.499.397Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-197.865.965 -12.161.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-886.243 920.334NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-886.243 920.334DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.440.181 1.519.847DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.553.938 2.440.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.556.904 2.459.433Ters Repo Alacakları12 29.518.297Takas Alacakları12 289.708 0Finansal Varlıklar6.12 25.671.798 28.293.155TOPLAM VARLIKLAR27.518.410 60.270.885YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları223.500Diğer Borçlar5 91.196 100.435TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)314.696 100.435TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)27.203.714 60.170.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 60.170.450 15.958.229Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.609.924 3.874.349Katılma Payı İhraç Tutarı (+)159.289.305 52.499.397Katılma Payı İade Tutarı (-)-197.865.965 27.203.714 60.170.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.954.872 3.457.874Temettü Gelirleri0 12.112Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.073.765 190.165Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 894.114 578.250Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler280 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.923.031 4.238.401Yönetim Ücretleri8 -1.170.050 -283.451Saklama Ücretleri8 -73.265 -30.051Denetim Ücretleri8 -3.912 -11.593Kurul Ücretleri-5.593Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -35.431 -13.604Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -21.094 -19.761ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.313.107 -364.053ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.609.924 3.874.348NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.609.924 3.874.348DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.609.924 3.874.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932354BIST