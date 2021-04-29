***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:21
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.690.417 -39.417.538
Net Dönem Karı (Zararı)
5.609.924 3.874.348
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.044.472 -2.898.875
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.938.586 -3.477.125
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
894.114 578.250
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
32.064.207 -43.272.635
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 29.228.589 -29.099.010
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
214.261 -124.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.621.357 -14.048.802
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
33.629.659 -42.297.162
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 4.954.872 3.457.874
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-894.114 -578.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.576.660 40.337.872
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
159.289.305 52.499.397
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-197.865.965 -12.161.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-886.243 920.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-886.243 920.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.440.181 1.519.847
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.553.938 2.440.181
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.556.904 2.459.433
Ters Repo Alacakları
12 29.518.297
Takas Alacakları
12 289.708 0
Finansal Varlıklar
6.12 25.671.798 28.293.155
TOPLAM VARLIKLAR
27.518.410 60.270.885
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
223.500
Diğer Borçlar
5 91.196 100.435
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
314.696 100.435
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.203.714 60.170.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 60.170.450 15.958.229
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.609.924 3.874.349
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
159.289.305 52.499.397
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-197.865.965 27.203.714 60.170.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 4.954.872 3.457.874
Temettü Gelirleri
0 12.112
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.073.765 190.165
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 894.114 578.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
280 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.923.031 4.238.401
Yönetim Ücretleri
8 -1.170.050 -283.451
Saklama Ücretleri
8 -73.265 -30.051
Denetim Ücretleri
8 -3.912 -11.593
Kurul Ücretleri
-5.593
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -35.431 -13.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.094 -19.761
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.313.107 -364.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.609.924 3.874.348
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.609.924 3.874.348
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.609.924 3.874.348
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932354
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