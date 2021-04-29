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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 16:22



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.266.200 -11.737.659
Net Dönem Karı (Zararı)
33.596.841 2.969.641
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12.228.367 2.176.565
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -257.310 -50.139
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.485.677 2.226.704
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-111.862.041 -14.705.358
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 2.005.524 -3.002.428
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
275.440 21.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-114.143.005 -11.724.710
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-66.036.833 -9.559.152
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 256.310 48.197
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.485.677 -2.226.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.613.913 11.549.415
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
302.390.989 26.544.928
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-223.777.076 -14.995.513
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
347.713 -188.244
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
347.713 -188.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.223 359.467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 518.936 171.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 521.878 173.165
Ters Repo Alacakları
5 1.001.967 3.001.849
Diğer Alacaklar
5 5.642
Finansal Varlıklar
6.12 133.872.674 19.729.669
TOPLAM VARLIKLAR
135.396.519 22.910.325
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 320.533 45.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
320.533 45.093
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
135.075.986 22.865.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 22.865.232 8.346.176
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
33.596.841 2.969.641
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
302.390.989 26.544.928
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-223.777.076 -14.995.513
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 135.075.986 22.865.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 256.310 48.197
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 23.152.373 986.293
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12.485.677 2.226.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
116.489 22.546
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.010.849 3.283.740
Yönetim Ücretleri
8 -2.156.421 -266.466
Saklama Ücretleri
8 -51.068 -6.302
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -22.440 -3.144
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -113.593 -17.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -63.547 -15.212
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.414.008 -314.099
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.596.841 2.969.641
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.596.841 2.969.641
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.596.841 2.969.641



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932355


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