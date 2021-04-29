***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.266.200 -11.737.659Net Dönem Karı (Zararı)33.596.841 2.969.641NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER12.228.367 2.176.565Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -257.310 -50.139Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12.485.677 2.226.704İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-111.862.041 -14.705.358Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 2.005.524 -3.002.428Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler275.440 21.780İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-114.143.005 -11.724.710FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-66.036.833 -9.559.152Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 256.310 48.197Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-12.485.677 -2.226.704FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.613.913 11.549.415Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit302.390.989 26.544.928Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-223.777.076 -14.995.513Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)347.713 -188.244Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)347.713 -188.244DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ171.223 359.467DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 518.936 171.223Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 521.878 173.165Ters Repo Alacakları5 1.001.967 3.001.849Diğer Alacaklar5 5.642Finansal Varlıklar6.12 133.872.674 19.729.669TOPLAM VARLIKLAR135.396.519 22.910.325YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 320.533 45.093TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)320.533 45.093TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)135.075.986 22.865.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 22.865.232 8.346.176Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)33.596.841 2.969.641Katılma Payı İhraç Tutarı (+)302.390.989 26.544.928Katılma Payı İade Tutarı (-)-223.777.076 -14.995.513TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 135.075.986 22.865.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 256.310 48.197Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 23.152.373 986.293Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12.485.677 2.226.704Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler116.489 22.546ESAS FAALİYET GELİRLERİ36.010.849 3.283.740Yönetim Ücretleri8 -2.156.421 -266.466Saklama Ücretleri8 -51.068 -6.302Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -22.440 -3.144Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -113.593 -17.467Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -63.547 -15.212ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.414.008 -314.099ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.596.841 2.969.641NET DÖNEM KARI (ZARARI)33.596.841 2.969.641DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)33.596.841 2.969.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932355BIST