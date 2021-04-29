***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.424.103 -73.067Net Dönem Karı (Zararı)623.008 213.232NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER377.320 103.748Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -77.197 -10.911Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler454.517 114.659İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.046.346 -286.299Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 23.228 179.899Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler374.368 30.726İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.443.942 -496.924FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.046.018 30.681Alınan Temettü60.911 0Alınan Faiz10 15.521 10.911Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-454.517 -114.659FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.821.226 74.190Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit14.004.775 2.933.304Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-12.183.549 -2.859.114YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)397.123 1.123NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)397.123 1.123DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.383 3.260DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 401.506 4.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 402.271 4.383Takas Alacakları12 24.346 44.394Diğer Alacaklar5 11.212 14.392Finansal Varlıklar6.12 3.475.138 1.031.196TOPLAM VARLIKLAR3.912.967 1.094.365YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları317.595 15.294Diğer Borçlar5 105.910 33.843TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)423.505 49.137TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.489.462 1.045.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 1.045.228 757.806Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)623.008 213.232Katılma Payı İhraç Tutarı (+)14.004.775 2.933.304Katılma Payı İade Tutarı (-)-12.183.549 -2.859.114TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 3.489.462 1.045.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 15.521 10.911Temettü Gelirleri60.911 40.124Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 131.227 62.313Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar454.517 114.659Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler44.323 54.238ESAS FAALİYET GELİRLERİ706.499 282.245Yönetim Ücretleri8 -34.369 -13.341Saklama Ücretleri8 -1.904 -344Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -467 -156Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.466 -3.774Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -35.346 -45.890ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-83.491 -69.013ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)623.008 213.232NET DÖNEM KARI (ZARARI)623.008 213.232DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)623.008 213.232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932406BIST