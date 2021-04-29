***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.424.103 -73.067
Net Dönem Karı (Zararı)
623.008 213.232
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
377.320 103.748
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -77.197 -10.911
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
454.517 114.659
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.046.346 -286.299
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 23.228 179.899
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
374.368 30.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.443.942 -496.924
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.046.018 30.681
Alınan Temettü
60.911 0
Alınan Faiz
10 15.521 10.911
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-454.517 -114.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.821.226 74.190
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.004.775 2.933.304
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-12.183.549 -2.859.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
397.123 1.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
397.123 1.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.383 3.260
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 401.506 4.383
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 402.271 4.383
Takas Alacakları
12 24.346 44.394
Diğer Alacaklar
5 11.212 14.392
Finansal Varlıklar
6.12 3.475.138 1.031.196
TOPLAM VARLIKLAR
3.912.967 1.094.365
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
317.595 15.294
Diğer Borçlar
5 105.910 33.843
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
423.505 49.137
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.489.462 1.045.228
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 1.045.228 757.806
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
623.008 213.232
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.004.775 2.933.304
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-12.183.549 -2.859.114
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 3.489.462 1.045.228
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 15.521 10.911
Temettü Gelirleri
60.911 40.124
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 131.227 62.313
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
454.517 114.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
44.323 54.238
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
706.499 282.245
Yönetim Ücretleri
8 -34.369 -13.341
Saklama Ücretleri
8 -1.904 -344
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -467 -156
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.466 -3.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -35.346 -45.890
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-83.491 -69.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
623.008 213.232
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
623.008 213.232
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
623.008 213.232
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932406
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