***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.154.094 -23.623.732Net Dönem Karı (Zararı)1.576.133 2.256.014NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.235.069 -4.232.895Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.017.869 -4.397.261Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-217.200 164.366İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER24.552.773 -25.854.558Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.861 24.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler24.563.634 -25.878.737FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR22.893.837 -27.831.439Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 3.043.058 4.372.073Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)217.199 -164.366FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.672.429 24.080.759Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit56.069.384 53.781.666Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-82.741.813 -29.700.907Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-518.335 457.027Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-518.335 457.027DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ556.950 99.923DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 38.615 556.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 38.615 582.138Finansal Varlıklar6.12 7.970.931 32.534.565TOPLAM VARLIKLAR8.009.546 33.116.703YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 27.521 38.382TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)27.521 38.382TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)7.982.025 33.078.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 33.078.321 6.741.548Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.576.133 2.256.014Katılma Payı İhraç Tutarı (+)56.069.384 53.781.666Katılma Payı İade Tutarı (-)-82.741.813 -29.700.907TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 7.982.025 33.078.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.043.058 4.372.073Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -986.704 -2.094.408Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-217.199 164.366Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.839.155 2.442.031Yönetim Ücretleri8 -212.087 -157.790Saklama Ücretleri8 -30.874 -13.966Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -3.279 -3.623Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.562 -675Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -8.281 -4.455ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-263.022 -186.017ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.576.133 2.256.014NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.576.133 2.256.014DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.576.133 2.256.014http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932407BIST