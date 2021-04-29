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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 16:51



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.154.094 -23.623.732
Net Dönem Karı (Zararı)
1.576.133 2.256.014
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.235.069 -4.232.895
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.017.869 -4.397.261
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-217.200 164.366
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
24.552.773 -25.854.558
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.861 24.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.563.634 -25.878.737
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
22.893.837 -27.831.439
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 3.043.058 4.372.073
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
217.199 -164.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.672.429 24.080.759
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
56.069.384 53.781.666
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-82.741.813 -29.700.907
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-518.335 457.027
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-518.335 457.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
556.950 99.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.615 556.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.615 582.138
Finansal Varlıklar
6.12 7.970.931 32.534.565
TOPLAM VARLIKLAR
8.009.546 33.116.703
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 27.521 38.382
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.521 38.382
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.982.025 33.078.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 33.078.321 6.741.548
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.576.133 2.256.014
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
56.069.384 53.781.666
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-82.741.813 -29.700.907
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 7.982.025 33.078.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.043.058 4.372.073
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -986.704 -2.094.408
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-217.199 164.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.839.155 2.442.031
Yönetim Ücretleri
8 -212.087 -157.790
Saklama Ücretleri
8 -30.874 -13.966
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -3.279 -3.623
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.562 -675
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.281 -4.455
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-263.022 -186.017
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.576.133 2.256.014
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.576.133 2.256.014
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.576.133 2.256.014



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932407


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Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,76 25,78 -0,43  
Gümüş Gr. 6,90 6,90 0,00  
B. Petrol 68,30 68,30 1,52  
Seans Raporu 16:51
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