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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 17:22



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.608.482 1.589.896
Net Dönem Karı (Zararı)
2.446.241 1.883.655
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.485.062 969.166
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -156.035 -388.384
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.641.097 1.357.550
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.051.377 -293.212
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -550.637 -44
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.021.174 63.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.521.914 -356.313
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.120.074 2.559.609
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 152.689 387.837
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.641.097 -1.357.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.195.906 -1.486.579
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
43.217.446 8.133.461
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-37.021.540 -9.620.040
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
587.424 103.317
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
587.424 103.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
412.662 309.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.000.086 412.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.003.979 413.209
Ters Repo Alacakları
5.12 1.001.963 500.308
Takas Alacakları
5 23.522
Diğer Alacaklar
12 31.651 6.191
Finansal Varlıklar
6.12 15.666.271 7.144.357
TOPLAM VARLIKLAR
17.727.386 8.064.065
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.037.824
Diğer Borçlar
5 93.995 110.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.131.819 110.645
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.595.567 7.953.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 7.953.420 7.556.344
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.446.241 1.883.655
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
43.217.446 8.133.461
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-37.021.540 -9.620.040
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 16.595.567 7.953.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 152.689 387.837
Temettü Gelirleri
10 185.072 50.085
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 732.963 262.439
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.641.097 1.357.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.154 30.037
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.743.975 2.087.948
Yönetim Ücretleri
8 -230.448 -151.341
Saklama Ücretleri
8 -7.163 -4.961
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -2.546 -1.573
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.263 -3.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -41.375 -37.214
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-297.734 -204.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.446.241 1.883.655
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.446.241 1.883.655
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.446.241 1.883.655



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932432


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