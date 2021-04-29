***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.608.482 1.589.896Net Dönem Karı (Zararı)2.446.241 1.883.655NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.485.062 969.166Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -156.035 -388.384Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.641.097 1.357.550İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.051.377 -293.212Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -550.637 -44Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.021.174 63.145İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.521.914 -356.313FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.120.074 2.559.609Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 152.689 387.837Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.641.097 -1.357.550FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.195.906 -1.486.579Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit43.217.446 8.133.461Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-37.021.540 -9.620.040Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)587.424 103.317Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)587.424 103.317DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ412.662 309.345DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.000.086 412.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.003.979 413.209Ters Repo Alacakları5.12 1.001.963 500.308Takas Alacakları5 23.522Diğer Alacaklar12 31.651 6.191Finansal Varlıklar6.12 15.666.271 7.144.357TOPLAM VARLIKLAR17.727.386 8.064.065YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları1.037.824Diğer Borçlar5 93.995 110.645TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.131.819 110.645TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.595.567 7.953.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 7.953.420 7.556.344Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.446.241 1.883.655Katılma Payı İhraç Tutarı (+)43.217.446 8.133.461Katılma Payı İade Tutarı (-)-37.021.540 -9.620.040TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 16.595.567 7.953.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 152.689 387.837Temettü Gelirleri10 185.072 50.085Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 732.963 262.439Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.641.097 1.357.550Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32.154 30.037ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.743.975 2.087.948Yönetim Ücretleri8 -230.448 -151.341Saklama Ücretleri8 -7.163 -4.961Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -2.546 -1.573Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -9.263 -3.696Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -41.375 -37.214ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-297.734 -204.293ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.446.241 1.883.655NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.446.241 1.883.655DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.446.241 1.883.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932432BIST