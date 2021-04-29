***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.026.371 18.029Net Dönem Karı (Zararı)45.526.201 31.712.242NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER25.165.867 8.514.521Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.458.412 -1.908.623Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26.624.279 10.423.144İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.501.395 -31.692.658Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.923 9.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-21.510.318 -31.701.983FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR49.190.673 8.534.105Alınan Temettü1.434.155 1.831.907Alınan Faiz10 25.822 75.161Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-26.624.279 -10.423.144FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.274.117 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-24.274.117 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-247.746 18.029Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-247.746 18.029DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ432.280 414.251DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 184.534 432.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 184.524 433.835Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar6.12 126.880.642 105.370.324TOPLAM VARLIKLAR127.065.166 105.804.159YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 42.542 33.619TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)42.542 33.619TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)127.022.624 105.770.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 105.770.540 74.058.298Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)45.526.201 31.712.242Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-24.274.117 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 127.022.624 105.770.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 25.822 75.161Temettü Gelirleri10 1.434.155 1.831.907Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 18.155.556 20.370.856Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar26.624.279 10.423.144Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ46.239.812 32.701.068Yönetim Ücretleri8 -182.047 -138.401Saklama Ücretleri8 -170.979 -120.385Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -23.177 -19.037Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -322.020 -436.998Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -8.449 -268.497ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-713.611 -988.826ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.526.201 31.712.242NET DÖNEM KARI (ZARARI)45.526.201 31.712.242DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)45.526.201 31.712.242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932338BIST