***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:09
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.026.371 18.029
Net Dönem Karı (Zararı)
45.526.201 31.712.242
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
25.165.867 8.514.521
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.458.412 -1.908.623
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26.624.279 10.423.144
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.501.395 -31.692.658
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.923 9.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.510.318 -31.701.983
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
49.190.673 8.534.105
Alınan Temettü
1.434.155 1.831.907
Alınan Faiz
10 25.822 75.161
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-26.624.279 -10.423.144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.274.117 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-24.274.117 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-247.746 18.029
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-247.746 18.029
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
432.280 414.251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 184.534 432.280
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 184.524 433.835
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 126.880.642 105.370.324
TOPLAM VARLIKLAR
127.065.166 105.804.159
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 42.542 33.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.542 33.619
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
127.022.624 105.770.540
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 105.770.540 74.058.298
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.526.201 31.712.242
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-24.274.117 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 127.022.624 105.770.540
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 25.822 75.161
Temettü Gelirleri
10 1.434.155 1.831.907
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 18.155.556 20.370.856
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
26.624.279 10.423.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.239.812 32.701.068
Yönetim Ücretleri
8 -182.047 -138.401
Saklama Ücretleri
8 -170.979 -120.385
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -23.177 -19.037
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -322.020 -436.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.449 -268.497
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-713.611 -988.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.526.201 31.712.242
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.526.201 31.712.242
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.526.201 31.712.242
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932338
BIST