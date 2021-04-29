***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.326.202 -62.315.343Net Dönem Karı (Zararı)72.211.110 51.701.172NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER24.540.237 27.320.194Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -24.864.209 -11.946.938Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler49.404.446 39.267.132İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-65.884.050 -114.016.399Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.145.743 54.644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-74.029.793 -114.071.043FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR30.867.297 -34.995.033Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 24.863.351 11.946.822Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-49.404.446 -39.267.132FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.649.380 62.512.031Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit25.046.864 63.168.601Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-30.696.244 -656.570Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)676.822 196.688Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)676.822 196.688DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.728.058 1.531.370DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.404.880 1.728.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.405.854 1.728.174Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar6.12 272.418.504 198.388.711TOPLAM VARLIKLAR274.824.358 200.116.885YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.232.614 86.871TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.232.614 86.871TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)266.591.744 200.030.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 200.030.014 85.816.811Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)72.211.110 51.701.172Katılma Payı İhraç Tutarı (+)25.046.864 63.168.601Katılma Payı İade Tutarı (-)-30.696.244 -656.570TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 266.591.744 200.030.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 24.863.351 11.946.822Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 7.285.711 1.138.650Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar49.404.446 39.267.132Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ81.553.508 52.352.604Yönetim Ücretleri8 -866.137 -488.579Saklama Ücretleri8 -222.038 -115.414Denetim Ücretleri8 -6.937 -5.508Kurul Ücretleri8 -49.127 -30.521Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -91.847 -4.424Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -8.106.312 -6.986ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.342.398 -651.432ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.211.110 51.701.172NET DÖNEM KARI (ZARARI)72.211.110 51.701.172DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)72.211.110 51.701.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932343BIST