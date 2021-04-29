***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.326.202 -62.315.343
Net Dönem Karı (Zararı)
72.211.110 51.701.172
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
24.540.237 27.320.194
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -24.864.209 -11.946.938
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
49.404.446 39.267.132
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-65.884.050 -114.016.399
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.145.743 54.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-74.029.793 -114.071.043
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
30.867.297 -34.995.033
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 24.863.351 11.946.822
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-49.404.446 -39.267.132
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.649.380 62.512.031
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
25.046.864 63.168.601
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-30.696.244 -656.570
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
676.822 196.688
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
676.822 196.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.728.058 1.531.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.404.880 1.728.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.405.854 1.728.174
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 272.418.504 198.388.711
TOPLAM VARLIKLAR
274.824.358 200.116.885
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.232.614 86.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.232.614 86.871
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
266.591.744 200.030.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 200.030.014 85.816.811
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
72.211.110 51.701.172
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
25.046.864 63.168.601
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-30.696.244 -656.570
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 266.591.744 200.030.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 24.863.351 11.946.822
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 7.285.711 1.138.650
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
49.404.446 39.267.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
81.553.508 52.352.604
Yönetim Ücretleri
8 -866.137 -488.579
Saklama Ücretleri
8 -222.038 -115.414
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -49.127 -30.521
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -91.847 -4.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.106.312 -6.986
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.342.398 -651.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.211.110 51.701.172
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
72.211.110 51.701.172
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
72.211.110 51.701.172
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932343
BIST