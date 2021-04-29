***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.693 -24.107.240Net Dönem Karı (Zararı)9.932.184 5.540.213NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.885.911 3.167.273Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.155.128 -1.258.963Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler8.041.039 4.426.236İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.999.886 -29.647.437Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.196.768 22.776İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.196.654 -29.670.213FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.818.209 -20.939.951Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 3.155.137 1.258.947Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.041.039 -4.426.236FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.578 24.354.974Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.432.945 25.308.913Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.293.367 -953.939YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.885 247.734NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.885 247.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ247.734 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 319.619 247.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 319.626 247.750Ters Repo AlacaklarıTakas Alacakları0 0Finansal Varlıklar6.12 40.866.867 29.670.213TOPLAM VARLIKLAR41.186.493 29.917.963YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.219.544 22.776TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.219.544 22.776TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.966.949 29.895.187Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 29.895.187 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.932.184 5.540.213Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.432.945 25.308.913Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.293.367 -953.939TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 39.966.949 29.895.187Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.155.137 1.258.947Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 181.948 -34.167Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar8.041.039 4.426.236Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.378.124 5.651.016Yönetim Ücretleri8 -180.804 -78.261Saklama Ücretleri8 -53.889 -17.350Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -7.274 -3.287Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.424 -885Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -1.192.610 -5.512ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.445.940 -110.803ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.932.184 5.540.213NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.932.184 5.540.213DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.932.184 5.540.213http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932344BIST