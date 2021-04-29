***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:13
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.693 -24.107.240
Net Dönem Karı (Zararı)
9.932.184 5.540.213
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.885.911 3.167.273
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.155.128 -1.258.963
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.041.039 4.426.236
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.999.886 -29.647.437
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.196.768 22.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.196.654 -29.670.213
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.818.209 -20.939.951
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 3.155.137 1.258.947
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.041.039 -4.426.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.578 24.354.974
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.432.945 25.308.913
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.293.367 -953.939
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.885 247.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.885 247.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
247.734 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 319.619 247.734
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 319.626 247.750
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 40.866.867 29.670.213
TOPLAM VARLIKLAR
41.186.493 29.917.963
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.219.544 22.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.219.544 22.776
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.966.949 29.895.187
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 29.895.187 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.932.184 5.540.213
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.432.945 25.308.913
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.293.367 -953.939
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 39.966.949 29.895.187
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.155.137 1.258.947
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 181.948 -34.167
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.041.039 4.426.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.378.124 5.651.016
Yönetim Ücretleri
8 -180.804 -78.261
Saklama Ücretleri
8 -53.889 -17.350
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -7.274 -3.287
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.424 -885
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.192.610 -5.512
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.445.940 -110.803
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.932.184 5.540.213
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.932.184 5.540.213
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.932.184 5.540.213
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932344
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