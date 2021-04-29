***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.785.668 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.681.582
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-392.390 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -392.287
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-103
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
104.086 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
104.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.393.278 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
10 392.287
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.650.559 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.687.626
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-16.338.185
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
135.109 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.939
Kurul Ücretleri
8 -968
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -48
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -108.201
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-166.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.681.582 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.681.582 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.681.582 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932830
BIST