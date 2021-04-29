***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.785.668 0Net Dönem Karı (Zararı)1.681.582NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-392.390 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -392.287Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-103İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER104.086 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler104.086İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili DüzeltmelerFAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.393.278 0Alınan TemettüAlınan Faiz10 392.287Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)103FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.650.559 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit14.687.626Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-16.338.185Kredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)135.109 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-6.939Kurul Ücretleri8 -968Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -48Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -108.201ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-166.890ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.681.582 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.681.582 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.681.582 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932830BIST