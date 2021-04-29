***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.585.411 -779.528.803Net Dönem Karı (Zararı)233.468.994 402.505.786NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-270.508.487 -425.357.892Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -272.983.535 -428.960.980Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.475.048 3.603.088İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-273.396.410 -1.175.068.305Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 14.527.101 -1.046.760.663Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.892.311 3.941.903İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-286.031.200 -132.249.545FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-310.435.903 -1.197.920.411Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 276.325.540 421.994.696Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.475.048 -3.603.088FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.216.712.177 2.265.161.249Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit72.665.131.946 23.693.919.941Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-73.881.844.123 -21.428.758.692Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.253.297.588 1.485.632.446Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.253.297.588 1.485.632.446DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.509.846.865 24.214.419DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 256.549.277 1.509.846.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 260.173.556 1.516.813.149Ters Repo Alacakları5.12 1.104.171.476 1.118.698.577Finansal Varlıklar6.12 614.455.449 328.424.249TOPLAM VARLIKLAR1.978.800.481 2.963.935.975YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.330.228 4.222.539TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.330.228 4.222.539TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.976.470.253 2.959.713.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 2.959.713.436 292.046.401Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)233.468.994 402.505.786Katılma Payı İhraç Tutarı (+)72.665.131.946 23.693.919.941Katılma Payı İade Tutarı (-)-73.881.844.123 -21.428.758.692TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 1.976.470.253 2.959.713.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 276.325.540 421.994.696Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -9.885.545 9.091.708Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.475.048 3.603.088Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler125.334 24.809ESAS FAALİYET GELİRLERİ269.040.377 434.714.301Yönetim Ücretleri8 -30.921.670 -28.838.392Saklama Ücretleri8 -1.229.078 -970.753Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -491.755 -542.667Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.906.275 -1.796.685Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -15.666 -54.510ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-35.571.383 -32.208.515ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)233.468.994 402.505.786NET DÖNEM KARI (ZARARI)233.468.994 402.505.786DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)233.468.994 402.505.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932832BIST