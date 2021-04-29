***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.585.411 -779.528.803
Net Dönem Karı (Zararı)
233.468.994 402.505.786
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-270.508.487 -425.357.892
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -272.983.535 -428.960.980
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.475.048 3.603.088
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-273.396.410 -1.175.068.305
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 14.527.101 -1.046.760.663
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.892.311 3.941.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-286.031.200 -132.249.545
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-310.435.903 -1.197.920.411
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 276.325.540 421.994.696
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.475.048 -3.603.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.216.712.177 2.265.161.249
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
72.665.131.946 23.693.919.941
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-73.881.844.123 -21.428.758.692
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.253.297.588 1.485.632.446
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.253.297.588 1.485.632.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.509.846.865 24.214.419
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 256.549.277 1.509.846.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 260.173.556 1.516.813.149
Ters Repo Alacakları
5.12 1.104.171.476 1.118.698.577
Finansal Varlıklar
6.12 614.455.449 328.424.249
TOPLAM VARLIKLAR
1.978.800.481 2.963.935.975
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.330.228 4.222.539
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.330.228 4.222.539
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.976.470.253 2.959.713.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 2.959.713.436 292.046.401
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
233.468.994 402.505.786
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
72.665.131.946 23.693.919.941
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-73.881.844.123 -21.428.758.692
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.976.470.253 2.959.713.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 276.325.540 421.994.696
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -9.885.545 9.091.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.475.048 3.603.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
125.334 24.809
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
269.040.377 434.714.301
Yönetim Ücretleri
8 -30.921.670 -28.838.392
Saklama Ücretleri
8 -1.229.078 -970.753
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -491.755 -542.667
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.906.275 -1.796.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.666 -54.510
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-35.571.383 -32.208.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
233.468.994 402.505.786
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
233.468.994 402.505.786
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
233.468.994 402.505.786
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932832
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