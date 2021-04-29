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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 21:00



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.605.801 -44.226.361
Net Dönem Karı (Zararı)
32.543.450 4.440.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
17.288.731 4.103.730
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.389.857 -926
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21.678.588 4.104.656
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-41.138.991 -48.666.509
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -6.504.521 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.373.280 51.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-39.007.750 -48.717.702
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.693.190 -40.122.625
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 4.379.597 920
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.678.588 -4.104.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.182.642 44.910.937
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
93.507.395 51.884.556
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-82.324.753 -6.973.619
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.576.841 684.576
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.576.841 684.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
684.576 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.261.417 684.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.271.683 684.582
Ters Repo Alacakları
5 5.009.863 0
Takas Alacakları
12 1.494.658
Finansal Varlıklar
6.12 87.725.452 48.717.702
TOPLAM VARLIKLAR
97.501.656 49.402.284
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.424.473 51.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.424.473 51.193
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
93.077.183 49.351.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 49.351.091 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.543.450 4.440.154
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
93.507.395 51.884.556
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-82.324.753 -6.973.619
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 93.077.183 49.351.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.379.597 920
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.959.465 515.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
21.678.588 4.104.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.017.650 4.620.828
Yönetim Ücretleri
8 -1.020.209 -147.764
Saklama Ücretleri
8 -65.175 -9.598
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -20.040 -3.844
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -38.046 -10.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -4.323.793 -3.488
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.474.200 -180.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.543.450 4.440.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.543.450 4.440.154
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.543.450 4.440.154



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932834


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