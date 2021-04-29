***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.605.801 -44.226.361Net Dönem Karı (Zararı)32.543.450 4.440.154NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER17.288.731 4.103.730Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -4.389.857 -926Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21.678.588 4.104.656İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-41.138.991 -48.666.509Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -6.504.521 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.373.280 51.193İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-39.007.750 -48.717.702FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.693.190 -40.122.625Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 4.379.597 920Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.678.588 -4.104.656FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.182.642 44.910.937Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit93.507.395 51.884.556Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-82.324.753 -6.973.619Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.576.841 684.576Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.576.841 684.576DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ684.576 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.261.417 684.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.271.683 684.582Ters Repo Alacakları5 5.009.863 0Takas Alacakları12 1.494.658Finansal Varlıklar6.12 87.725.452 48.717.702TOPLAM VARLIKLAR97.501.656 49.402.284YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.424.473 51.193TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.424.473 51.193TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)93.077.183 49.351.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 49.351.091 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)32.543.450 4.440.154Katılma Payı İhraç Tutarı (+)93.507.395 51.884.556Katılma Payı İade Tutarı (-)-82.324.753 -6.973.619TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 93.077.183 49.351.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.379.597 920Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 11.959.465 515.252Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar21.678.588 4.104.656Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ38.017.650 4.620.828Yönetim Ücretleri8 -1.020.209 -147.764Saklama Ücretleri8 -65.175 -9.598Denetim Ücretleri8 -6.937 -5.508Kurul Ücretleri8 -20.040 -3.844Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -38.046 -10.472Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -4.323.793 -3.488ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.474.200 -180.674ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.543.450 4.440.154NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.543.450 4.440.154DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)32.543.450 4.440.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932834BIST