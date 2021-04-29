***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:01
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.361.215 11.029.328
Net Dönem Karı (Zararı)
15.792.032 1.815.516
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.739.988 -2.672.260
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.227.177 -910.522
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.967.165 -1.761.738
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-109.172.485 9.285.074
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -1.503.590 -500.344
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.457.324 84.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-110.126.219 9.701.349
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-87.640.465 8.428.330
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 4.246.415 839.260
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.967.165 1.761.738
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.580.752 -1.997.493
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
118.757.825 9.116.766
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.177.073 -11.114.259
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.219.537 9.031.835
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.219.537 9.031.835
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.297.196 265.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.516.733 9.297.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.568.757 9.368.458
Ters Repo Alacakları
5 2.003.934 500.308
Diğer Alacaklar
5 36
Finansal Varlıklar
6.12 112.257.754 2.131.535
TOPLAM VARLIKLAR
138.830.445 12.000.337
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
80.965
Diğer Borçlar
5 2.552.935 14.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.552.935 95.611
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
136.277.510 11.904.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 11.904.726 12.086.703
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.792.032 1.815.516
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
118.757.825 9.116.766
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.177.073 -11.114.259
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 136.277.510 11.904.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 4.246.415 839.260
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.815.558 2.783.826
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.967.165 -1.761.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.029.138 1.861.348
Yönetim Ücretleri
8 -119.458 -16.427
Saklama Ücretleri
8 -65.234 -13.954
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -11.417 -1.213
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.482 -266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.576 -8.464
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-237.106 -45.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.792.032 1.815.516
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.792.032 1.815.516
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.792.032 1.815.516
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932836
BIST