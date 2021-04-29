***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-93.361.215 11.029.328Net Dönem Karı (Zararı)15.792.032 1.815.516NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER5.739.988 -2.672.260Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -4.227.177 -910.522Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler9.967.165 -1.761.738İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-109.172.485 9.285.074Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -1.503.590 -500.344Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.457.324 84.069İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-110.126.219 9.701.349FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-87.640.465 8.428.330Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 4.246.415 839.260Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.967.165 1.761.738FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI108.580.752 -1.997.493Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit118.757.825 9.116.766Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-10.177.073 -11.114.259Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.219.537 9.031.835Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.219.537 9.031.835DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.297.196 265.361DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.516.733 9.297.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 24.568.757 9.368.458Ters Repo Alacakları5 2.003.934 500.308Diğer Alacaklar5 36Finansal Varlıklar6.12 112.257.754 2.131.535TOPLAM VARLIKLAR138.830.445 12.000.337YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler80.965Diğer Borçlar5 2.552.935 14.646TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.552.935 95.611TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)136.277.510 11.904.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 11.904.726 12.086.703Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.792.032 1.815.516Katılma Payı İhraç Tutarı (+)118.757.825 9.116.766Katılma Payı İade Tutarı (-)-10.177.073 -11.114.259TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 136.277.510 11.904.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.246.415 839.260Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.815.558 2.783.826Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9.967.165 -1.761.738Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ16.029.138 1.861.348Yönetim Ücretleri8 -119.458 -16.427Saklama Ücretleri8 -65.234 -13.954Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -11.417 -1.213Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -26.482 -266Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -7.576 -8.464ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-237.106 -45.832ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.792.032 1.815.516NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.792.032 1.815.516DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.792.032 1.815.516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932836BIST