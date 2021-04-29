***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:01
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.301.661 1.027.306
Net Dönem Karı (Zararı)
12.146.388 10.264.904
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.285.302 4.494.302
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.032.437 -3.061.780
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.317.739 7.556.082
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.447.593 -9.236.819
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.320.909 5.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.768.502 -9.242.596
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
984.097 5.522.387
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 3.031.981 3.061.001
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.317.739 -7.556.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.906.006 302.184
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 302.184
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.906.006 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.207.667 1.329.490
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.207.667 1.329.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.228.028 4.898.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.020.361 6.228.028
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.021.596 6.228.807
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 47.076.395 30.307.893
TOPLAM VARLIKLAR
48.097.991 36.536.700
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.345.186 24.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.345.186 24.277
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.752.805 36.512.423
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 36.512.423 25.945.335
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.146.388 10.264.904
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 302.184
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.906.006 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 46.752.805 36.512.423
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.031.981 3.061.001
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.358.629 -175.848
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.317.739 7.556.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.708.349 10.441.235
Yönetim Ücretleri
8 -167.833 -123.443
Saklama Ücretleri
8 -56.792 -31.916
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -8.406 -6.352
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -182 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.321.811 -9.112
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.561.961 -176.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.146.388 10.264.904
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.146.388 10.264.904
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.146.388 10.264.904
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932839
BIST