***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.301.661 1.027.306Net Dönem Karı (Zararı)12.146.388 10.264.904NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.285.302 4.494.302Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.032.437 -3.061.780Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.317.739 7.556.082İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.447.593 -9.236.819Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.320.909 5.777İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.768.502 -9.242.596FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR984.097 5.522.387Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 3.031.981 3.061.001Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.317.739 -7.556.082FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.906.006 302.184Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 302.184Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.906.006 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.207.667 1.329.490Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.207.667 1.329.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.228.028 4.898.538DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.020.361 6.228.028Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.021.596 6.228.807Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar6.12 47.076.395 30.307.893TOPLAM VARLIKLAR48.097.991 36.536.700YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.345.186 24.277TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.345.186 24.277TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)46.752.805 36.512.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 36.512.423 25.945.335Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.146.388 10.264.904Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 302.184Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.906.006 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 46.752.805 36.512.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.031.981 3.061.001Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 3.358.629 -175.848Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar7.317.739 7.556.082Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ13.708.349 10.441.235Yönetim Ücretleri8 -167.833 -123.443Saklama Ücretleri8 -56.792 -31.916Denetim Ücretleri8 -6.937 -5.508Kurul Ücretleri8 -8.406 -6.352Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -182 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -1.321.811 -9.112ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.561.961 -176.331ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.146.388 10.264.904NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.146.388 10.264.904DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.146.388 10.264.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932839BIST