***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.367.916 0Net Dönem Karı (Zararı)14.532.928NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.591.274 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.587.271Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.003İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-128.900.246 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -150.122.612Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler21.222.366İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili DüzeltmelerFAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-117.958.592 0Alınan Temettü953.527 0Alınan Faiz10 2.633.146Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.003FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI136.133.755 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit272.359.690Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-136.225.935Kredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.765.839 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.765.839 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 21.765.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 349.940Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 21.416.497Ters Repo Alacakları12 0Takas Alacakları150.122.612Finansal Varlıklar6.12 0TOPLAM VARLIKLAR171.889.049 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 18.807.942Krediler2.004.848Diğer Borçlar5 409.576TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)21.222.366 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)150.666.683 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.532.928 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)272.359.690 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-136.225.935 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 150.666.683 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.633.146Temettü Gelirleri953.527Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 14.175.916Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-4.003Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler93 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.758.679 0Yönetim Ücretleri8 -2.450.963Saklama Ücretleri8 -85.019Denetim Ücretleri8 -6.940Kurul Ücretleri8 -21.190Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -613.595Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -15.831ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.193.538 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.565.141 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-32.213NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.532.928 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.532.928 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932841BIST