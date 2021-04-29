***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.367.916 0
Net Dönem Karı (Zararı)
14.532.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.591.274 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.587.271
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.003
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-128.900.246 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -150.122.612
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.222.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-117.958.592 0
Alınan Temettü
953.527 0
Alınan Faiz
10 2.633.146
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.133.755 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
272.359.690
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-136.225.935
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.765.839 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.765.839 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.765.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 349.940
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.416.497
Ters Repo Alacakları
12 0
Takas Alacakları
150.122.612
Finansal Varlıklar
6.12 0
TOPLAM VARLIKLAR
171.889.049 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 18.807.942
Krediler
2.004.848
Diğer Borçlar
5 409.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.222.366 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
150.666.683 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.532.928 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
272.359.690 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-136.225.935 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 150.666.683 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.633.146
Temettü Gelirleri
953.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 14.175.916
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-4.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
93 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.758.679 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.450.963
Saklama Ücretleri
8 -85.019
Denetim Ücretleri
8 -6.940
Kurul Ücretleri
8 -21.190
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -613.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.831
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.193.538 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.565.141 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-32.213
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.532.928 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.532.928 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932841
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