***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.987.326 -145.466
Net Dönem Karı (Zararı)
10.922.306 10.782.500
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.939.418 -9.738.464
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -19.417.318 -10.446.986
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-522.100 708.522
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.404 -10.858.818
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -5.512.883 -1.500.925
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.737.082 1.754.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.260.369 -11.112.386
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.006.708 -9.814.782
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 19.471.934 10.377.838
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
522.100 -708.522
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-217.425.511 206.952.920
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
232.373.210 227.812.742
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-449.798.721 -20.859.822
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-206.438.185 206.807.454
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-206.438.185 206.807.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
206.807.454 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 369.269 206.807.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 383.801 206.876.602
Ters Repo Alacakları
5 7.013.808 1.500.925
Finansal Varlıklar
6.12 3.852.017 11.112.386
TOPLAM VARLIKLAR
11.249.626 219.489.913
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
1.569.795
Diğer Borçlar
5 17.411 184.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.411 1.754.493
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.232.215 217.735.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 217.735.420 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.922.306 10.782.500
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
232.373.210 227.812.742
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-449.798.721 -20.859.822
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 11.232.215 217.735.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 19.471.934 10.377.838
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -7.050.412 415.021
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-522.100 708.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.899.422 11.501.381
Yönetim Ücretleri
8 -754.305 -628.444
Saklama Ücretleri
8 -93.839 -39.864
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -3.934
Kurul Ücretleri
8 -22.509 -15.567
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -88.295 -28.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -11.231 -2.876
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-977.116 -718.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.922.306 10.782.500
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.922.306 10.782.500
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.922.306 10.782.500
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932843
BIST