***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.987.326 -145.466Net Dönem Karı (Zararı)10.922.306 10.782.500NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.939.418 -9.738.464Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -19.417.318 -10.446.986Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-522.100 708.522İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER10.404 -10.858.818Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -5.512.883 -1.500.925Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.737.082 1.754.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.260.369 -11.112.386FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.006.708 -9.814.782Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 19.471.934 10.377.838Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)522.100 -708.522FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-217.425.511 206.952.920Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit232.373.210 227.812.742Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-449.798.721 -20.859.822Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-206.438.185 206.807.454Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-206.438.185 206.807.454DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ206.807.454 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 369.269 206.807.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 383.801 206.876.602Ters Repo Alacakları5 7.013.808 1.500.925Finansal Varlıklar6.12 3.852.017 11.112.386TOPLAM VARLIKLAR11.249.626 219.489.913YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler1.569.795Diğer Borçlar5 17.411 184.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.411 1.754.493TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.232.215 217.735.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 217.735.420 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.922.306 10.782.500Katılma Payı İhraç Tutarı (+)232.373.210 227.812.742Katılma Payı İade Tutarı (-)-449.798.721 -20.859.822TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 11.232.215 217.735.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 19.471.934 10.377.838Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -7.050.412 415.021Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-522.100 708.522Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ11.899.422 11.501.381Yönetim Ücretleri8 -754.305 -628.444Saklama Ücretleri8 -93.839 -39.864Denetim Ücretleri8 -6.937 -3.934Kurul Ücretleri8 -22.509 -15.567Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -88.295 -28.196Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -11.231 -2.876ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-977.116 -718.881ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.922.306 10.782.500NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.922.306 10.782.500DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.922.306 10.782.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932843BIST