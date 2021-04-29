***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.981.662 -154.353.402Net Dönem Karı (Zararı)237.467.649 139.118.936NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER62.464.178 27.456.073Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -65.435.506 -34.550.165Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler127.899.684 62.006.238İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-241.415.272 -293.471.239Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -16.533.133 -500.308Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler43.069.665 284.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-267.951.804 -293.255.691FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR58.516.555 -126.896.230Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 65.401.467 34.549.066Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-127.899.684 -62.006.238FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.401.027 162.294.474Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit852.645.934 627.035.070Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-859.046.961 -464.740.596Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.382.689 7.941.072Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.382.689 7.941.072DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.379.880 3.438.808DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 997.191 11.379.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.032.329 11.380.979Ters Repo Alacakları12 17.033.441 500.308Finansal Varlıklar6.12 780.506.184 512.554.380TOPLAM VARLIKLAR798.571.954 524.435.667YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 43.553.725 484.060TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)43.553.725 484.060TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)755.018.229 523.951.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 523.951.607 222.538.197Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)237.467.649 139.118.936Katılma Payı İhraç Tutarı (+)852.645.934 627.035.070Katılma Payı İade Tutarı (-)-859.046.961 -464.740.596TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 755.018.229 523.951.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 65.401.467 34.549.066Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 86.997.344 47.033.581Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar127.899.684 62.006.238Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ280.298.495 143.588.885Yönetim Ücretleri8 -8.860.653 -4.042.127Saklama Ücretleri8 -717.373 -324.332Denetim Ücretleri8 -6.937 -5.508Kurul Ücretleri8 -171.071 -85.209Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.681 -279Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -33.069.131 -12.494ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-42.830.846 -4.469.949ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)237.467.649 139.118.936NET DÖNEM KARI (ZARARI)237.467.649 139.118.936DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)237.467.649 139.118.936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932847BIST