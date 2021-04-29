***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:03
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.981.662 -154.353.402
Net Dönem Karı (Zararı)
237.467.649 139.118.936
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
62.464.178 27.456.073
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -65.435.506 -34.550.165
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
127.899.684 62.006.238
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-241.415.272 -293.471.239
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -16.533.133 -500.308
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
43.069.665 284.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-267.951.804 -293.255.691
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
58.516.555 -126.896.230
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 65.401.467 34.549.066
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-127.899.684 -62.006.238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.401.027 162.294.474
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
852.645.934 627.035.070
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-859.046.961 -464.740.596
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.382.689 7.941.072
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.382.689 7.941.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.379.880 3.438.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 997.191 11.379.880
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.032.329 11.380.979
Ters Repo Alacakları
12 17.033.441 500.308
Finansal Varlıklar
6.12 780.506.184 512.554.380
TOPLAM VARLIKLAR
798.571.954 524.435.667
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 43.553.725 484.060
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.553.725 484.060
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
755.018.229 523.951.607
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 523.951.607 222.538.197
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
237.467.649 139.118.936
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
852.645.934 627.035.070
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-859.046.961 -464.740.596
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 755.018.229 523.951.607
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 65.401.467 34.549.066
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 86.997.344 47.033.581
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
127.899.684 62.006.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
280.298.495 143.588.885
Yönetim Ücretleri
8 -8.860.653 -4.042.127
Saklama Ücretleri
8 -717.373 -324.332
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -171.071 -85.209
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.681 -279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -33.069.131 -12.494
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-42.830.846 -4.469.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
237.467.649 139.118.936
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
237.467.649 139.118.936
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
237.467.649 139.118.936
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932847
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