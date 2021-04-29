***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.869.526 -99.552.932
Net Dönem Karı (Zararı)
2.411.713 2.995.622
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.703.080 -3.052.096
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.658.958 -3.114.921
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-44.122 62.825
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
92.397.813 -102.483.803
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 103.060.792 -105.064.726
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
410.099 79.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.073.078 2.501.739
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
90.106.446 -102.540.277
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 4.718.958 3.050.170
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.122 -62.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.762.617 100.735.118
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
41.197.565 115.271.513
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-134.960.182 -14.536.395
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.106.909 1.182.186
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.106.909 1.182.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.623.738 441.552
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.730.647 1.623.738
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.735.398 1.688.489
Ters Repo Alacakları
5 2.003.934 105.064.726
Finansal Varlıklar
6.12 11.073.078 0
TOPLAM VARLIKLAR
15.812.410 106.753.215
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 498.610 88.511
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
498.610 88.511
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.313.800 106.664.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 106.664.704 2.933.964
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.411.713 2.995.622
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
41.197.565 115.271.513
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-134.960.182 -14.536.395
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 15.313.800 106.664.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 4.718.958 3.050.170
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.576.994 199.628
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-44.122 62.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.097.842 3.312.623
Yönetim Ücretleri
8 -489.699 -212.371
Saklama Ücretleri
8 -58.355 -13.391
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -6.418 -7.487
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -113.814 -55.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.904 -22.391
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-686.129 -317.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.411.713 2.995.622
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.411.713 2.995.622
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.411.713 2.995.622
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932849
BIST