***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.869.526 -99.552.932Net Dönem Karı (Zararı)2.411.713 2.995.622NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.703.080 -3.052.096Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -4.658.958 -3.114.921Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-44.122 62.825İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER92.397.813 -102.483.803Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 103.060.792 -105.064.726Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler410.099 79.184İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.073.078 2.501.739FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR90.106.446 -102.540.277Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 4.718.958 3.050.170Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)44.122 -62.825FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-93.762.617 100.735.118Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit41.197.565 115.271.513Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-134.960.182 -14.536.395Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.106.909 1.182.186Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.106.909 1.182.186DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.623.738 441.552DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.730.647 1.623.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.735.398 1.688.489Ters Repo Alacakları5 2.003.934 105.064.726Finansal Varlıklar6.12 11.073.078 0TOPLAM VARLIKLAR15.812.410 106.753.215YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 498.610 88.511TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)498.610 88.511TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.313.800 106.664.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 106.664.704 2.933.964Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.411.713 2.995.622Katılma Payı İhraç Tutarı (+)41.197.565 115.271.513Katılma Payı İade Tutarı (-)-134.960.182 -14.536.395TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 15.313.800 106.664.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.718.958 3.050.170Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -1.576.994 199.628Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-44.122 62.825Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ3.097.842 3.312.623Yönetim Ücretleri8 -489.699 -212.371Saklama Ücretleri8 -58.355 -13.391Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -6.418 -7.487Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -113.814 -55.853Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -10.904 -22.391ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-686.129 -317.001ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.411.713 2.995.622NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.411.713 2.995.622DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.411.713 2.995.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932849BIST