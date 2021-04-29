***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:49
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.797.445 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-630.102
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-766.272 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -39.214
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-727.058
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-81.167.008 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
75.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-81.242.921
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-82.563.382 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 38.879
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
727.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.970.416 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 81.970.416
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.971 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.971 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 172.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 173.306
Ters Repo Alacakları
0
Finansal Varlıklar
6.12 81.242.921
TOPLAM VARLIKLAR
81.416.227 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 75.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.913 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
81.340.314 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-630.102 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 81.970.416 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
81.340.314 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 38.879
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 310.582
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-727.058
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-377.597 0
Yönetim Ücretleri
8 -68.054
Saklama Ücretleri
8 -5.722
Denetim Ücretleri
8 -8.196
Kurul Ücretleri
8 -1.636
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -165.743
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-252.505 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-630.102 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-630.102 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-630.102 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932880
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