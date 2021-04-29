***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-81.797.445 0Net Dönem Karı (Zararı)-630.102NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-766.272 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -39.214Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-727.058İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-81.167.008 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler75.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-81.242.921FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-82.563.382 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 38.879Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)727.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.970.416 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 81.970.416Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitKredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.971 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.971 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 172.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 173.306Ters Repo AlacaklarıFinansal Varlıklar6.12 81.242.921TOPLAM VARLIKLAR81.416.227 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 75.913TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)75.913 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)81.340.314 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-630.102 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 81.970.416 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)81.340.314 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 38.879Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 310.582Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-727.058ESAS FAALİYET GELİRLERİ-377.597 0Yönetim Ücretleri8 -68.054Saklama Ücretleri8 -5.722Denetim Ücretleri8 -8.196Kurul Ücretleri8 -1.636Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.154Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -165.743ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-252.505 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-630.102 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-630.102 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-630.102 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932880BIST