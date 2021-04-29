***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.759.819 0Net Dönem Karı (Zararı)23.759.819NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.175.398 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -8.175.398İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER0 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.584.421 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 8.175.398Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.759.819 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit298.133.780Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-321.893.599Kredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriTers Repo AlacaklarıFinansal VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR0 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer BorçlarTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)0 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)23.759.819 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)298.133.780 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-321.893.599 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 8.175.398Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 15.918.295ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.093.693 0Yönetim Ücretleri8 -200.338Saklama Ücretleri8 -63.359Denetim Ücretleri8 -7.456Kurul Ücretleri8 -17.771Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -35.363Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -9.587ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-333.874 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.759.819 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.759.819 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.759.819 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932893BIST