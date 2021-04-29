***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:01
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.759.819 0
Net Dönem Karı (Zararı)
23.759.819
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.175.398 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.175.398
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
0 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.584.421 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 8.175.398
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.759.819 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
298.133.780
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-321.893.599
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
0
Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.759.819 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
298.133.780 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-321.893.599 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 8.175.398
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 15.918.295
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.093.693 0
Yönetim Ücretleri
8 -200.338
Saklama Ücretleri
8 -63.359
Denetim Ücretleri
8 -7.456
Kurul Ücretleri
8 -17.771
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -35.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -9.587
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-333.874 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.759.819 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.759.819 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.759.819 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932893
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