***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.813.227 -10.199.305
Net Dönem Karı (Zararı)
5.611.838 2.555.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.034.782 1.158.964
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.151.335 -714.788
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.883.447 1.873.752
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.201.389 -12.755.036
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
432.414 13.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.768.975 -12.768.975
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.778.445 -9.040.341
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 2.151.335 714.788
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.883.447 -1.873.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.231.744 10.217.064
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17.754.189 12.302.813
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-35.985.933 -2.085.749
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
581.483 17.759
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
581.483 17.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.759 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 599.242 17.759
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 599.242 17.759
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 0 12.768.975
TOPLAM VARLIKLAR
599.242 12.786.734
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 446.353 13.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
446.353 13.939
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
152.889 12.772.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 12.772.795 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.611.838 2.555.731
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17.754.189 12.302.813
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.985.933 -2.085.749
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 152.889 12.772.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.151.335 714.788
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 5.938.058 40.780
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.883.447 1.873.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.205.946 2.629.320
Yönetim Ücretleri
8 -98.266 -45.110
Saklama Ücretleri
8 -22.407 -12.844
Denetim Ücretleri
8 -5.572 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -3.921 -1.825
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.151 -1.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -447.791 -6.530
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-594.108 -73.589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.611.838 2.555.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.611.838 2.555.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.611.838 2.555.731
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932902
BIST