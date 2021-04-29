***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.813.227 -10.199.305Net Dönem Karı (Zararı)5.611.838 2.555.731NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.034.782 1.158.964Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.151.335 -714.788Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.883.447 1.873.752İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER13.201.389 -12.755.036Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler432.414 13.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.768.975 -12.768.975FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR14.778.445 -9.040.341Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 2.151.335 714.788Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.883.447 -1.873.752FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.231.744 10.217.064Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit17.754.189 12.302.813Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-35.985.933 -2.085.749Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)581.483 17.759Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)581.483 17.759DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.759 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 599.242 17.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 599.242 17.759Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar6.12 0 12.768.975TOPLAM VARLIKLAR599.242 12.786.734YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 446.353 13.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)446.353 13.939TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)152.889 12.772.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 12.772.795 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.611.838 2.555.731Katılma Payı İhraç Tutarı (+)17.754.189 12.302.813Katılma Payı İade Tutarı (-)-35.985.933 -2.085.749TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 152.889 12.772.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.151.335 714.788Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 5.938.058 40.780Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.883.447 1.873.752Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ6.205.946 2.629.320Yönetim Ücretleri8 -98.266 -45.110Saklama Ücretleri8 -22.407 -12.844Denetim Ücretleri8 -5.572 -5.508Kurul Ücretleri8 -3.921 -1.825Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -16.151 -1.772Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -447.791 -6.530ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-594.108 -73.589ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.611.838 2.555.731NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.611.838 2.555.731DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.611.838 2.555.731http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932902BIST