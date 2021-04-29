***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI113.924.676 -85.475.145Net Dönem Karı (Zararı)23.208.470 6.012.055NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.177.316 5.848.174Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -9.044.787 -125.096Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5.132.529 5.973.270İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER90.716.216 -91.487.182Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.779.912 72.240İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler87.936.304 -91.559.422FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR99.747.370 -79.626.953Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 9.044.777 125.078Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.132.529 -5.973.270FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.045.106 85.621.408Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit68.423 85.621.408Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-114.113.529 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-120.430 146.263Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-120.430 146.263DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ146.263 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 25.833 146.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 25.861 146.281Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar6.12 3.623.118 91.559.422TOPLAM VARLIKLAR3.648.979 91.705.703YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.852.152 72.240TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.852.152 72.240TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)796.827 91.633.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 91.633.463 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)23.208.470 6.012.055Katılma Payı İhraç Tutarı (+)68.423 85.621.408Katılma Payı İade Tutarı (-)-114.113.529 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 796.827 91.633.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 9.044.777 125.078Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 22.873.664 48.274Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-5.132.529 5.973.270Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ26.785.912 6.146.622Yönetim Ücretleri8 -599.292 -90.405Saklama Ücretleri8 -88.331 -7.614Denetim Ücretleri8 -5.363 -5.509Kurul Ücretleri8 -13.273 -1.840Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -18.649 -28.564Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -2.852.534 -635ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.577.442 -134.567ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.208.470 6.012.055NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.208.470 6.012.055DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.208.470 6.012.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932903BIST