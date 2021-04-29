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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 22:44



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.924.676 -85.475.145
Net Dönem Karı (Zararı)
23.208.470 6.012.055
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.177.316 5.848.174
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.044.787 -125.096
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.132.529 5.973.270
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
90.716.216 -91.487.182
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.779.912 72.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
87.936.304 -91.559.422
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
99.747.370 -79.626.953
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 9.044.777 125.078
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.132.529 -5.973.270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.045.106 85.621.408
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
68.423 85.621.408
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-114.113.529 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.430 146.263
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.430 146.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
146.263 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.833 146.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.861 146.281
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 3.623.118 91.559.422
TOPLAM VARLIKLAR
3.648.979 91.705.703
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.852.152 72.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.852.152 72.240
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
796.827 91.633.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 91.633.463 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.208.470 6.012.055
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
68.423 85.621.408
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-114.113.529 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 796.827 91.633.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 9.044.777 125.078
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 22.873.664 48.274
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-5.132.529 5.973.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.785.912 6.146.622
Yönetim Ücretleri
8 -599.292 -90.405
Saklama Ücretleri
8 -88.331 -7.614
Denetim Ücretleri
8 -5.363 -5.509
Kurul Ücretleri
8 -13.273 -1.840
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.649 -28.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -2.852.534 -635
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.577.442 -134.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.208.470 6.012.055
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.208.470 6.012.055
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.208.470 6.012.055



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932903


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