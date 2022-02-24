***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI251.878.789 -3.981.662Net Dönem Karı (Zararı)394.355.083 237.467.649NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER8.689.860 62.464.178Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -53.509.199 -65.435.506Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler62.199.059 127.899.684İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-142.511.168 -241.415.272Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler17.033.441 -16.533.133Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.928.805 43.069.665İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-148.615.804 -267.951.804FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR260.533.775 58.516.555Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 53.544.073 65.401.467Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-62.199.059 -127.899.684FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-245.355.677 -6.401.027Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit183.754.798 852.645.934Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-429.110.475 -859.046.961Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.523.112 -10.382.689Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.523.112 -10.382.689DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ997.191 11.379.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.520.303 997.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.520.567 1.032.329Ters Repo Alacakları12 0 17.033.441Finansal Varlıklar6 929.121.988 780.506.184TOPLAM VARLIKLAR936.642.555 798.571.954YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 32.624.920 43.553.725TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.624.920 43.553.725TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)904.017.635 755.018.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 755.018.229 523.951.607Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)394.355.083 237.467.649Katılma Payı İhraç Tutarı (+)183.754.798 852.645.934Katılma Payı İade Tutarı (-)-429.110.475 -859.046.961TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 904.017.635 755.018.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 53.544.073 65.401.467Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 286.064.543 86.997.344Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar62.199.059 127.899.684ESAS FAALİYET GELİRLERİ401.807.675 280.298.495Yönetim Ücretleri8 -6.712.583 -8.860.653Saklama Ücretleri8 -574.144 -717.373Denetim Ücretleri8 -8.489 -6.937Kurul Ücretleri8 -139.205 -171.071Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.860 -5.681Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -15.311 -33.069.131ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.452.592 -42.830.846ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)394.355.083 237.467.649NET DÖNEM KARI (ZARARI)394.355.083 237.467.649DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)394.355.083 237.467.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004269BIST