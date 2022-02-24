***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2022 21:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
251.878.789 -3.981.662
Net Dönem Karı (Zararı)
394.355.083 237.467.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.689.860 62.464.178
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -53.509.199 -65.435.506
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
62.199.059 127.899.684
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-142.511.168 -241.415.272
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
17.033.441 -16.533.133
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.928.805 43.069.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-148.615.804 -267.951.804
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
260.533.775 58.516.555
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 53.544.073 65.401.467
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-62.199.059 -127.899.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-245.355.677 -6.401.027
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
183.754.798 852.645.934
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-429.110.475 -859.046.961
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.523.112 -10.382.689
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.523.112 -10.382.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
997.191 11.379.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.520.303 997.191
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.520.567 1.032.329
Ters Repo Alacakları
12 0 17.033.441
Finansal Varlıklar
6 929.121.988 780.506.184
TOPLAM VARLIKLAR
936.642.555 798.571.954
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 32.624.920 43.553.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.624.920 43.553.725
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
904.017.635 755.018.229
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 755.018.229 523.951.607
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
394.355.083 237.467.649
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
183.754.798 852.645.934
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-429.110.475 -859.046.961
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 904.017.635 755.018.229
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 53.544.073 65.401.467
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 286.064.543 86.997.344
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
62.199.059 127.899.684
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
401.807.675 280.298.495
Yönetim Ücretleri
8 -6.712.583 -8.860.653
Saklama Ücretleri
8 -574.144 -717.373
Denetim Ücretleri
8 -8.489 -6.937
Kurul Ücretleri
8 -139.205 -171.071
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.860 -5.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.311 -33.069.131
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.452.592 -42.830.846
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
394.355.083 237.467.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
394.355.083 237.467.649
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
394.355.083 237.467.649
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004269
BIST