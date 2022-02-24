***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.129.042 -1.424.103Net Dönem Karı (Zararı)2.480.090 623.008NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER630.215 377.320Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -773.807 -77.197Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.404.022 454.517İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-56.603.611 -2.046.346Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -4.985.350 23.228Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler64.295 374.368İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-51.682.556 -2.443.942FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-53.493.306 -1.046.018Alınan Temettü615.928 60.911Alınan Faiz10 152.358 15.521Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.404.022 -454.517FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.122.159 1.821.226Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit103.717.479 14.004.775Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-49.595.320 -12.183.549Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.883 397.123Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.883 397.123DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ401.506 4.383DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 394.623 401.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 400.909 402.271Ters Repo Alacakları12 5.005.770 0Takas Alacakları5.12 24.346Diğer Alacaklar5 15.138 11.212Finansal Varlıklar6 55.157.694 3.475.138TOPLAM VARLIKLAR60.579.511 3.912.967YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 487.800 423.505TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)487.800 423.505TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)60.091.711 3.489.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 3.489.462 1.045.228Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.480.090 623.008Katılma Payı İhraç Tutarı (+)103.717.479 14.004.775Katılma Payı İade Tutarı (-)-49.595.320 -12.183.549TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 60.091.711 3.489.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 152.358 15.521Temettü Gelirleri615.928 60.911Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 603.585 131.227Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.404.022 454.517Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler48.992 44.323ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.824.885 706.499Yönetim Ücretleri8 -256.858 -34.369Saklama Ücretleri8 -8.068 -1.904Denetim Ücretleri8 -8.493 -6.939Kurul Ücretleri8 -4.452 -467Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -23.298 -4.466Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -43.626 -35.346ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-344.795 -83.491ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.480.090 623.008NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.480.090 623.008DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.480.090 623.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004270BIST