***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2022 21:55
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.129.042 -1.424.103
Net Dönem Karı (Zararı)
2.480.090 623.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
630.215 377.320
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -773.807 -77.197
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.404.022 454.517
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-56.603.611 -2.046.346
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -4.985.350 23.228
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
64.295 374.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-51.682.556 -2.443.942
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-53.493.306 -1.046.018
Alınan Temettü
615.928 60.911
Alınan Faiz
10 152.358 15.521
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.404.022 -454.517
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.122.159 1.821.226
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
103.717.479 14.004.775
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-49.595.320 -12.183.549
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.883 397.123
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.883 397.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
401.506 4.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 394.623 401.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 400.909 402.271
Ters Repo Alacakları
12 5.005.770 0
Takas Alacakları
5.12 24.346
Diğer Alacaklar
5 15.138 11.212
Finansal Varlıklar
6 55.157.694 3.475.138
TOPLAM VARLIKLAR
60.579.511 3.912.967
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 487.800 423.505
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
487.800 423.505
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
60.091.711 3.489.462
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 3.489.462 1.045.228
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.480.090 623.008
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
103.717.479 14.004.775
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-49.595.320 -12.183.549
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 60.091.711 3.489.462
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 152.358 15.521
Temettü Gelirleri
615.928 60.911
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 603.585 131.227
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.404.022 454.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
48.992 44.323
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.824.885 706.499
Yönetim Ücretleri
8 -256.858 -34.369
Saklama Ücretleri
8 -8.068 -1.904
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -4.452 -467
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -23.298 -4.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -43.626 -35.346
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-344.795 -83.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.480.090 623.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.480.090 623.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.480.090 623.008
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004270
BIST