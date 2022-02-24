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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.02.2022 21:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.908.820 -5.608.482
Net Dönem Karı (Zararı)
3.162.835 2.446.241
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
115.047 1.485.062
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -181.790 -156.035
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
296.837 1.641.097
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.074.562 -8.051.377
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 599.841 -550.637
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
104.104 1.021.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.778.507 -8.521.914
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.796.680 -4.120.074
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 184.697 152.689
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-296.837 -1.641.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.923.188 6.195.906
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
75.351.927 43.217.446
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-54.428.739 -37.021.540
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.368 587.424
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.368 587.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.000.086 412.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.014.454 1.000.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.015.440 1.003.979
Ters Repo Alacakları
5 0 1.001.963
Takas Alacakları
5 452.180 23.522
Diğer Alacaklar
12 5.115 31.651
Finansal Varlıklar
6 40.444.778 15.666.271
TOPLAM VARLIKLAR
41.917.513 17.727.386
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.235.923 1.131.819
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.235.923 1.131.819
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.681.590 16.595.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9
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Frank 15,1168 15,2078 % 0,87  
Riyal 3,7324 3,7511 % 1,66  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 -25,22  
Altın Gr. 849 849 0,97  
Cumhuriyet 6.078 6.170 457,00  
Tam 6.049 6.206 463,52  
Yarım 2.924 3.002 224,22  
Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 23,99 24,01 -0,58  
Gümüş Gr. 10,81 10,82 -0,10  
B. Petrol 95,93 95,93 1,88  
Seans Raporu 18:05
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