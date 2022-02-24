***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.908.820 -5.608.482Net Dönem Karı (Zararı)3.162.835 2.446.241NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER115.047 1.485.062Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -181.790 -156.035Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler296.837 1.641.097İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-24.074.562 -8.051.377Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 599.841 -550.637Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler104.104 1.021.174İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.778.507 -8.521.914FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.796.680 -4.120.074Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 184.697 152.689Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-296.837 -1.641.097FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.923.188 6.195.906Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit75.351.927 43.217.446Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-54.428.739 -37.021.540Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.368 587.424Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.368 587.424DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.000.086 412.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.014.454 1.000.086Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.015.440 1.003.979Ters Repo Alacakları5 0 1.001.963Takas Alacakları5 452.180 23.522Diğer Alacaklar12 5.115 31.651Finansal Varlıklar6 40.444.778 15.666.271TOPLAM VARLIKLAR41.917.513 17.727.386YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.235.923 1.131.819TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.235.923 1.131.819TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)40.681.590 16.595.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)