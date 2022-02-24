***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2022 21:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.908.820 -5.608.482
Net Dönem Karı (Zararı)
3.162.835 2.446.241
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
115.047 1.485.062
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -181.790 -156.035
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
296.837 1.641.097
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.074.562 -8.051.377
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 599.841 -550.637
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
104.104 1.021.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.778.507 -8.521.914
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.796.680 -4.120.074
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 184.697 152.689
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-296.837 -1.641.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.923.188 6.195.906
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
75.351.927 43.217.446
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-54.428.739 -37.021.540
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.368 587.424
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.368 587.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.000.086 412.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.014.454 1.000.086
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.015.440 1.003.979
Ters Repo Alacakları
5 0 1.001.963
Takas Alacakları
5 452.180 23.522
Diğer Alacaklar
12 5.115 31.651
Finansal Varlıklar
6 40.444.778 15.666.271
TOPLAM VARLIKLAR
41.917.513 17.727.386
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.235.923 1.131.819
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.235.923 1.131.819
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.681.590 16.595.567
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9