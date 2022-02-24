***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2022 21:55
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.256.875 -1.871.508
Net Dönem Karı (Zararı)
48.749.561 13.855.612
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
25.458.642 6.375.014
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4, 10 -5.082.821 -2.875.800
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30.541.463 9.250.814
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.488.600 -15.723.923
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.631.398 1.671.481
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-43.857.202 -17.395.404
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
28.719.603 4.506.703
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 5.078.735 2.872.603
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-30.541.463 -9.250.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.412.009 2.894.700
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.439.809 3.819.420
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.027.800 -924.720
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.668.884 1.023.192
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.668.884 1.023.192
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.109.783 86.591
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.778.667 1.109.783
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.785.955 1.112.985
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6 96.988.718 53.131.516
TOPLAM VARLIKLAR
112.774.673 54.244.501
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 64.242 1.695.640
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
64.242 1.695.640
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
112.710.431 52.548.861
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 52.548.861 35.798.549
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
48.749.561 13.855.612
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.439.809 3.819.420
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.027.800 -924.720
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 112.710.431 52.548.861
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 5.078.735 2.872.603
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 13.550.205 3.669.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
30.541.463 9.250.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
49.170.403 15.793.372
Yönetim Ücretleri
8 -288.201 -181.443
Saklama Ücretleri
8 -93.755 -62.803
Denetim Ücretleri
8 -8.489 -6.937
Kurul Ücretleri
8 -15.807 -9.240
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.945 -4.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -12.645 -1.673.032
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-420.842 -1.937.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.749.561 13.855.612
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
48.749.561 13.855.612
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
48.749.561 13.855.612
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004271
BIST