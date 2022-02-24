***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.256.875 -1.871.508Net Dönem Karı (Zararı)48.749.561 13.855.612NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER25.458.642 6.375.014Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4, 10 -5.082.821 -2.875.800Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30.541.463 9.250.814İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.488.600 -15.723.923Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.631.398 1.671.481İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-43.857.202 -17.395.404FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR28.719.603 4.506.703Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 5.078.735 2.872.603Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-30.541.463 -9.250.814FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.412.009 2.894.700Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12.439.809 3.819.420Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.027.800 -924.720Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.668.884 1.023.192Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.668.884 1.023.192DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.109.783 86.591DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.778.667 1.109.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.785.955 1.112.985Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar6 96.988.718 53.131.516TOPLAM VARLIKLAR112.774.673 54.244.501YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 64.242 1.695.640TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)64.242 1.695.640TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)112.710.431 52.548.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 52.548.861 35.798.549Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)48.749.561 13.855.612Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12.439.809 3.819.420Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.027.800 -924.720TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 112.710.431 52.548.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 5.078.735 2.872.603Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 13.550.205 3.669.955Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar30.541.463 9.250.814Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ49.170.403 15.793.372Yönetim Ücretleri8 -288.201 -181.443Saklama Ücretleri8 -93.755 -62.803Denetim Ücretleri8 -8.489 -6.937Kurul Ücretleri8 -15.807 -9.240Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.945 -4.305Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -12.645 -1.673.032ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-420.842 -1.937.760ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)48.749.561 13.855.612NET DÖNEM KARI (ZARARI)48.749.561 13.855.612DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)48.749.561 13.855.612http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004271BIST