***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.870.458 10.987.326Net Dönem Karı (Zararı)1.014.352 10.922.306NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.919.319 -19.939.418Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4, 10 -1.757.425 -19.417.318Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-161.894 -522.100İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER8.842.504 10.404Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 7.013.808 -5.512.883Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler276 -1.737.082İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.828.420 7.260.369FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.937.537 -9.006.708Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 1.771.027 19.471.934Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)161.894 522.100FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.622.851 -217.425.511Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit349.999 232.373.210Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.972.850 -449.798.721Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)247.607 -206.438.185Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)247.607 -206.438.185DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ369.269 206.807.454DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 616.876 369.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 617.806 383.801Ters Repo Alacakları5 0 7.013.808Finansal Varlıklar6 2.023.597 3.852.017TOPLAM VARLIKLAR2.641.403 11.249.626YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 17.687 17.411TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.687 17.411TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.623.716 11.232.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 11.232.215 217.735.420Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.014.352 10.922.306Katılma Payı İhraç Tutarı (+)349.999 232.373.210Katılma Payı İade Tutarı (-)-9.972.850 -449.798.721TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 2.623.716 11.232.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.771.027 19.471.934Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -487.600 -7.050.412Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-161.894 -522.100ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.121.533 11.899.422Yönetim Ücretleri8 -31.311 -754.305Saklama Ücretleri8 -3.945 -93.839Denetim Ücretleri8 -8.489 -6.937Kurul Ücretleri8 -1.056 -22.509Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -50.683 -88.295Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -11.697 -11.231ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-107.181 -977.116ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.014.352 10.922.306NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.014.352 10.922.306DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.014.352 10.922.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004272BIST