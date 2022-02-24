***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2022 21:56
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.870.458 10.987.326
Net Dönem Karı (Zararı)
1.014.352 10.922.306
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.919.319 -19.939.418
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4, 10 -1.757.425 -19.417.318
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-161.894 -522.100
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.842.504 10.404
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 7.013.808 -5.512.883
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
276 -1.737.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.828.420 7.260.369
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.937.537 -9.006.708
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.771.027 19.471.934
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
161.894 522.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.622.851 -217.425.511
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
349.999 232.373.210
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.972.850 -449.798.721
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
247.607 -206.438.185
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
247.607 -206.438.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
369.269 206.807.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 616.876 369.269
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 617.806 383.801
Ters Repo Alacakları
5 0 7.013.808
Finansal Varlıklar
6 2.023.597 3.852.017
TOPLAM VARLIKLAR
2.641.403 11.249.626
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 17.687 17.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.687 17.411
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.623.716 11.232.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 11.232.215 217.735.420
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.014.352 10.922.306
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
349.999 232.373.210
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.972.850 -449.798.721
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.623.716 11.232.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.771.027 19.471.934
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -487.600 -7.050.412
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-161.894 -522.100
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.121.533 11.899.422
Yönetim Ücretleri
8 -31.311 -754.305
Saklama Ücretleri
8 -3.945 -93.839
Denetim Ücretleri
8 -8.489 -6.937
Kurul Ücretleri
8 -1.056 -22.509
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -50.683 -88.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -11.697 -11.231
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-107.181 -977.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.014.352 10.922.306
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.014.352 10.922.306
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.014.352 10.922.306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004272
BIST