***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2022 21:56
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.708.195 -40.376.382
Net Dönem Karı (Zararı)
10.323.860 7.379.893
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.399.182 3.401.580
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4, 10 -1.405.566 -141.058
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.804.748 3.542.638
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.384.331 -47.755.939
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 22.488.538 -23.467.878
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.231 68.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.121.438 -24.356.766
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
25.107.373 -36.974.466
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.405.570 140.722
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.804.748 -3.542.638
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.836.706 40.734.253
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
16.778.454 43.544.211
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-33.615.160 -2.809.958
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.511 357.871
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.511 357.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
357.871 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 229.360 357.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 229.692 358.207
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5.12 979.340 23.467.878
Finansal Varlıklar
6 40.478.204 24.356.766
TOPLAM VARLIKLAR
41.687.236 48.182.851
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 85.936 68.705
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
85.936 68.705
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.601.300 48.114.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 48.114.146 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.323.860 7.379.893
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.778.454 43.544.211
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-33.615.160 -2.809.958
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 41.601.300 48.114.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.405.570 140.722
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -451.309 3.812.064
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.804.748 3.542.638
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.759.009 7.495.424
Yönetim Ücretleri
8 -314.255 -81.265
Saklama Ücretleri
8 -19.869 -5.277
Denetim Ücretleri
8 -23.458 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -6.438 -2.223
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.057 -16.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -30.072 -4.855
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-435.149 -115.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.323.860 7.379.893
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.323.860 7.379.893
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.323.860 7.379.893
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004274
BIST