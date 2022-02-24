***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.708.195 -40.376.382Net Dönem Karı (Zararı)10.323.860 7.379.893NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER8.399.182 3.401.580Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4, 10 -1.405.566 -141.058Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler9.804.748 3.542.638İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER6.384.331 -47.755.939Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 22.488.538 -23.467.878Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.231 68.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.121.438 -24.356.766FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR25.107.373 -36.974.466Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 1.405.570 140.722Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.804.748 -3.542.638FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.836.706 40.734.253Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit16.778.454 43.544.211Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-33.615.160 -2.809.958Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-128.511 357.871Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-128.511 357.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ357.871 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 229.360 357.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 229.692 358.207Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları5.12 979.340 23.467.878Finansal Varlıklar6 40.478.204 24.356.766TOPLAM VARLIKLAR41.687.236 48.182.851YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 85.936 68.705TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)85.936 68.705TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)41.601.300 48.114.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 48.114.146 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.323.860 7.379.893Katılma Payı İhraç Tutarı (+)16.778.454 43.544.211Katılma Payı İade Tutarı (-)-33.615.160 -2.809.958TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 41.601.300 48.114.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.405.570 140.722Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -451.309 3.812.064Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9.804.748 3.542.638ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.759.009 7.495.424Yönetim Ücretleri8 -314.255 -81.265Saklama Ücretleri8 -19.869 -5.277Denetim Ücretleri8 -23.458 -5.508Kurul Ücretleri8 -6.438 -2.223Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -41.057 -16.403Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -30.072 -4.855ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-435.149 -115.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.323.860 7.379.893NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.323.860 7.379.893DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.323.860 7.379.893http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004274BIST