***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2022 21:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.914.343 882.233
Net Dönem Karı (Zararı)
-189.801 234.416
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.984.424 -2.544.815
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.165.260 -1.823.299
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-819.164 -721.516
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.724.646 647.184
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -1.001.152 1.000.616
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.338 -4.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.725.832 -348.866
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.898.871 -1.663.215
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.165.364 1.823.932
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
819.164 721.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.997.552 -1.184.040
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.562.764 68.228.862
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-17.565.212 -69.412.902
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.209 -301.807
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.209 -301.807
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
138.337 440.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 221.546 138.337
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 221.681 138.576
Ters Repo Alacakları
12 1.001.152 0
Finansal Varlıklar
6 10.575.345 8.849.513
TOPLAM VARLIKLAR
11.798.178 8.988.089
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 30.768 28.430
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.768 28.430
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.767.410 8.959.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 8.959.659 9.909.283
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-189.801 234.416
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.562.764 68.228.862
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-17.565.212 -69.412.902
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 11.767.410 8.959.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.165.364 1.823.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -304.842 -505.158
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-819.164 -721.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.358 597.258
Yönetim Ücretleri
8 -191.906 -321.859
Saklama Ücretleri
8 -7.289 -12.097
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -2.054 -3.147
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.804 -4.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -16.613 -13.964
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-231.159 -362.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-189.801 234.416
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-189.801 234.416
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.801 234.416
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004275
BIST