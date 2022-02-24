***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.914.343 882.233Net Dönem Karı (Zararı)-189.801 234.416NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.984.424 -2.544.815Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.165.260 -1.823.299Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-819.164 -721.516İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.724.646 647.184Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -1.001.152 1.000.616Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.338 -4.566İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.725.832 -348.866FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.898.871 -1.663.215Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 1.165.364 1.823.932Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)819.164 721.516FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.997.552 -1.184.040Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20.562.764 68.228.862Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-17.565.212 -69.412.902Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.209 -301.807Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.209 -301.807DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ138.337 440.144DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 221.546 138.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 221.681 138.576Ters Repo Alacakları12 1.001.152 0Finansal Varlıklar6 10.575.345 8.849.513TOPLAM VARLIKLAR11.798.178 8.988.089YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 30.768 28.430TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.768 28.430TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.767.410 8.959.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 8.959.659 9.909.283Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-189.801 234.416Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20.562.764 68.228.862Katılma Payı İade Tutarı (-)-17.565.212 -69.412.902TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 11.767.410 8.959.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.165.364 1.823.932Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -304.842 -505.158Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-819.164 -721.516Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ41.358 597.258Yönetim Ücretleri8 -191.906 -321.859Saklama Ücretleri8 -7.289 -12.097Denetim Ücretleri8 -8.493 -6.939Kurul Ücretleri8 -2.054 -3.147Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.804 -4.836Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -16.613 -13.964ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-231.159 -362.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-189.801 234.416NET DÖNEM KARI (ZARARI)-189.801 234.416DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-189.801 234.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004275BIST