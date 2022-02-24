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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.02.2022 21:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.170.993 113.924.676
Net Dönem Karı (Zararı)
61.437.591 23.208.470
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
43.526.638 -14.177.316
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.648.315 -9.044.787
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
52.174.953 -5.132.529
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-143.608.584 90.716.216
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.729.720 2.779.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-140.878.864 87.936.304
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.644.355 99.747.370
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 8.648.315 9.044.777
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-52.174.953 5.132.529
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.493.739 -114.045.106
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
82.493.739 68.423
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -114.113.529
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
322.746 -120.430
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
322.746 -120.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.833 146.263
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 348.579 25.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 348.607 25.861
Finansal Varlıklar
6 144.501.982 3.623.118
TOPLAM VARLIKLAR
144.850.589 3.648.979
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 122.432 2.852.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
122.432 2.852.152
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
144.728.157 796.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 796.827 91.633.463
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
61.437.591 23.208.470
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
82.493.739 68.423
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-114.113.529
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 144.728.157 796.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 8.648.315 9.044.777
Temettü Gelirleri
328.359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.186.880 22.873.664
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
52.174.953 -5.132.529
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.338.507 26.785.912
Yönetim Ücretleri
8 -737.202 -599.292
Saklama Ücretleri
8 -109.404 -88.331
Denetim Ücretleri
8 -5.155 -5.363
Kurul Ücretleri
8 -21.644 -13.273
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.755 -18.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -13.756 -2.852.534
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-900.916 -3.577.442
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.437.591 23.208.470
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
61.437.591 23.208.470
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
61.437.591 23.208.470



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004276


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