***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.170.993 113.924.676Net Dönem Karı (Zararı)61.437.591 23.208.470NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER43.526.638 -14.177.316Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -8.648.315 -9.044.787Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler52.174.953 -5.132.529İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-143.608.584 90.716.216Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.729.720 2.779.912İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-140.878.864 87.936.304FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-38.644.355 99.747.370Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 8.648.315 9.044.777Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-52.174.953 5.132.529FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.493.739 -114.045.106Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit82.493.739 68.423Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 -114.113.529Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)322.746 -120.430Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)322.746 -120.430DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.833 146.263DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 348.579 25.833Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 348.607 25.861Finansal Varlıklar6 144.501.982 3.623.118TOPLAM VARLIKLAR144.850.589 3.648.979YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 122.432 2.852.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)122.432 2.852.152TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)144.728.157 796.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 796.827 91.633.463Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)61.437.591 23.208.470Katılma Payı İhraç Tutarı (+)82.493.739 68.423Katılma Payı İade Tutarı (-)-114.113.529TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 144.728.157 796.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 8.648.315 9.044.777Temettü Gelirleri328.359Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.186.880 22.873.664Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar52.174.953 -5.132.529ESAS FAALİYET GELİRLERİ62.338.507 26.785.912Yönetim Ücretleri8 -737.202 -599.292Saklama Ücretleri8 -109.404 -88.331Denetim Ücretleri8 -5.155 -5.363Kurul Ücretleri8 -21.644 -13.273Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -13.755 -18.649Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -13.756 -2.852.534ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-900.916 -3.577.442ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.437.591 23.208.470NET DÖNEM KARI (ZARARI)61.437.591 23.208.470DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)61.437.591 23.208.470http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004276BIST