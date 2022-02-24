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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.02.2022 21:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.670.569 1.785.668
Net Dönem Karı (Zararı)
63.369.371 1.681.582
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
54.815.550 -392.390
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4, 10 -3.900.507 -392.287
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
58.716.057 -103
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-174.039.636 104.086
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler

-174.012.450 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-55.854.715 1.393.278
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 3.900.203 392.287
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-58.716.057 103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.899.603 -1.650.559
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
111.899.603 14.687.626
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -16.338.185
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.229.034 135.109
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.229.034 135.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
135.109 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.364.143 135.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.364.447 135.109
Ters Repo Alacakları
12 0 0
Finansal Varlıklar
6 174.012.450 0
TOPLAM VARLIKLAR
175.376.897 135.109
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 76.900 104.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
76.900 104.086
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
175.299.997 31.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 31.023 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
63.369.371 1.681.582
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
111.899.603 14.687.626
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-16.338.185
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 175.299.997 31.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.900.203 392.287
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.133.666 1.456.288
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
58.716.057 -103
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
63.749.926 1.848.472
Yönetim Ücretleri
8 -243.841 -24.332
Saklama Ücretleri
8 -93.873 -26.402
Denetim Ücretleri
8 -9.054 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -20.008 -968
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -305 -48
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -13.474 -108.201
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-380.555 -166.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.369.371 1.681.582
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
63.369.371 1.681.582
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
63.369.371 1.681.582



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004277


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Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 -0,34  
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