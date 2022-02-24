***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-110.670.569 1.785.668Net Dönem Karı (Zararı)63.369.371 1.681.582NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER54.815.550 -392.390Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4, 10 -3.900.507 -392.287Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler58.716.057 -103İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-174.039.636 104.086Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-174.012.450 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-55.854.715 1.393.278Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 3.900.203 392.287Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-58.716.057 103FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.899.603 -1.650.559Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit111.899.603 14.687.626Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 -16.338.185Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.229.034 135.109Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.229.034 135.109DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ135.109 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.364.143 135.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.364.447 135.109Ters Repo Alacakları12 0 0Finansal Varlıklar6 174.012.450 0TOPLAM VARLIKLAR175.376.897 135.109YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 76.900 104.086TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)76.900 104.086TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)175.299.997 31.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 31.023 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)63.369.371 1.681.582Katılma Payı İhraç Tutarı (+)111.899.603 14.687.626Katılma Payı İade Tutarı (-)-16.338.185TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 175.299.997 31.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.900.203 392.287Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.133.666 1.456.288Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar58.716.057 -103ESAS FAALİYET GELİRLERİ63.749.926 1.848.472Yönetim Ücretleri8 -243.841 -24.332Saklama Ücretleri8 -93.873 -26.402Denetim Ücretleri8 -9.054 -6.939Kurul Ücretleri8 -20.008 -968Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -305 -48Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -13.474 -108.201ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-380.555 -166.890ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.369.371 1.681.582NET DÖNEM KARI (ZARARI)63.369.371 1.681.582DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)63.369.371 1.681.582http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004277BIST