***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2022 21:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.333.267 -78.266.200
Net Dönem Karı (Zararı)
75.367.047 33.596.841
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
35.370.106 12.228.367
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4, 10 -15.538.041 -257.310
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
50.908.147 12.485.677
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-95.694.886 -111.862.041
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -3.504.691 2.005.524
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
179.131 275.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-92.369.326 -114.143.005
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.042.267 -66.036.833
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 15.532.613 256.310
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-50.908.147 -12.485.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.991.748 78.613.913
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
226.004.659 302.390.989
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-195.012.911 -223.777.076
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.658.481 347.713
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.658.481 347.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
518.936 171.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.177.417 518.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.185.787 521.878
Ters Repo Alacakları
5 4.506.658 1.001.967
Finansal Varlıklar
6 226.242.000 133.872.674
TOPLAM VARLIKLAR
241.934.445 135.396.519
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 499.664 320.533
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
499.664 320.533
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
241.434.781 135.075.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 135.075.986 22.865.232
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
75.367.047 33.596.841
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
226.004.659 302.390.989
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-195.012.911 -223.777.076
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 241.434.781 135.075.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 15.532.613 256.310
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 12.024.349 23.152.373
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
50.908.147 12.485.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 116.489
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
78.465.109 36.010.849
Yönetim Ücretleri
8 -2.872.749 -2.156.421
Saklama Ücretleri
8 -67.460 -51.068
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -31.758 -22.440
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -96.157 -113.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.445 -63.547
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.098.062 -2.414.008
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.367.047 33.596.841
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
75.367.047 33.596.841
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
75.367.047 33.596.841
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004278
BIST