***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.333.267 -78.266.200Net Dönem Karı (Zararı)75.367.047 33.596.841NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER35.370.106 12.228.367Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4, 10 -15.538.041 -257.310Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler50.908.147 12.485.677İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-95.694.886 -111.862.041Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -3.504.691 2.005.524Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler179.131 275.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-92.369.326 -114.143.005FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.042.267 -66.036.833Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 15.532.613 256.310Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-50.908.147 -12.485.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.991.748 78.613.913Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit226.004.659 302.390.989Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-195.012.911 -223.777.076Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.658.481 347.713Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.658.481 347.713DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ518.936 171.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.177.417 518.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.185.787 521.878Ters Repo Alacakları5 4.506.658 1.001.967Finansal Varlıklar6 226.242.000 133.872.674TOPLAM VARLIKLAR241.934.445 135.396.519YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 499.664 320.533TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)499.664 320.533TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)241.434.781 135.075.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 135.075.986 22.865.232Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)75.367.047 33.596.841Katılma Payı İhraç Tutarı (+)226.004.659 302.390.989Katılma Payı İade Tutarı (-)-195.012.911 -223.777.076TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 241.434.781 135.075.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 15.532.613 256.310Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 12.024.349 23.152.373Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar50.908.147 12.485.677Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 116.489ESAS FAALİYET GELİRLERİ78.465.109 36.010.849Yönetim Ücretleri8 -2.872.749 -2.156.421Saklama Ücretleri8 -67.460 -51.068Denetim Ücretleri8 -8.493 -6.939Kurul Ücretleri8 -31.758 -22.440Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -96.157 -113.593Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -21.445 -63.547ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.098.062 -2.414.008ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)75.367.047 33.596.841NET DÖNEM KARI (ZARARI)75.367.047 33.596.841DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)75.367.047 33.596.841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004278BIST