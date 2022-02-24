***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2022 21:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.124.982 4.584.285
Net Dönem Karı (Zararı)
36.096.422 14.497.211
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
27.694.816 9.596.750
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4, 10 -3.931.906 -2.704.321
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
31.626.722 12.301.071
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-34.866.716 -9.912.923
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.828.659 1.836.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-33.038.057 -11.749.027
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
28.924.522 14.181.038
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 3.827.182 2.704.318
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-31.626.722 -12.301.071
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
405.044 -4.577.787
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
405.044 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -4.577.787
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.530.026 6.498
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.530.026 6.498
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
155.901 149.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.685.927 155.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.790.654 155.904
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6 85.460.150 52.422.093
TOPLAM VARLIKLAR
87.250.804 52.577.997
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 44.442 1.873.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.442 1.873.101
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
87.206.362 50.704.896
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 50.704.896 40.785.472
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.096.422 14.497.211
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
405.044 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.577.787
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 87.206.362 50.704.896
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.827.182 2.704.318
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 942.685 1.572.823
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
31.626.722 12.301.071
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.396.589 16.578.212
Yönetim Ücretleri
8 -182.837 -134.691
Saklama Ücretleri
8 -81.593 -61.529
Denetim Ücretleri
8 -8.489 -6.937
Kurul Ücretleri
8 -13.103 -8.935
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.037 -15.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -12.108 -1.853.870
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-300.167 -2.081.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.096.422 14.497.211
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.096.422 14.497.211
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.096.422 14.497.211
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004279
BIST