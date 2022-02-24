***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.124.982 4.584.285Net Dönem Karı (Zararı)36.096.422 14.497.211NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER27.694.816 9.596.750Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4, 10 -3.931.906 -2.704.321Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler31.626.722 12.301.071İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-34.866.716 -9.912.923Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.828.659 1.836.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-33.038.057 -11.749.027FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR28.924.522 14.181.038Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 3.827.182 2.704.318Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-31.626.722 -12.301.071FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI405.044 -4.577.787Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit405.044 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 -4.577.787Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.530.026 6.498Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.530.026 6.498DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ155.901 149.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.685.927 155.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.790.654 155.904Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar6 85.460.150 52.422.093TOPLAM VARLIKLAR87.250.804 52.577.997YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 44.442 1.873.101TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)44.442 1.873.101TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)87.206.362 50.704.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 50.704.896 40.785.472Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)36.096.422 14.497.211Katılma Payı İhraç Tutarı (+)405.044 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-4.577.787TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 87.206.362 50.704.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.827.182 2.704.318Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 942.685 1.572.823Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar31.626.722 12.301.071ESAS FAALİYET GELİRLERİ36.396.589 16.578.212Yönetim Ücretleri8 -182.837 -134.691Saklama Ücretleri8 -81.593 -61.529Denetim Ücretleri8 -8.489 -6.937Kurul Ücretleri8 -13.103 -8.935Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.037 -15.039Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -12.108 -1.853.870ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-300.167 -2.081.001ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.096.422 14.497.211NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.096.422 14.497.211DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)36.096.422 14.497.211http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004279BIST