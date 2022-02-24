***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.679.748 -67.693Net Dönem Karı (Zararı)32.951.856 9.932.184NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER22.417.072 4.885.911Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4, 10 -3.283.541 -3.155.128Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler25.700.613 8.041.039İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-31.272.107 -9.999.886Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.168.388 1.196.768İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.103.719 -11.196.654FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR24.096.821 4.818.209Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 3.283.540 3.155.137Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-25.700.613 -8.041.039FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.480.010 139.578Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit3.205.241 2.432.945Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-4.685.251 -2.293.367Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)199.738 71.885Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)199.738 71.885DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ319.619 247.734DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 519.357 319.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 519.365 319.626Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar6 70.970.586 40.866.867TOPLAM VARLIKLAR71.489.951 41.186.493YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 51.156 1.219.544TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)51.156 1.219.544TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)71.438.795 39.966.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 39.966.949 29.895.187Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)32.951.856 9.932.184Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.205.241 2.432.945Katılma Payı İade Tutarı (-)-4.685.251 -2.293.367TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 71.438.795 39.966.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.283.540 3.155.137Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 4.315.524 181.948Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar25.700.613 8.041.039Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ33.299.677 11.378.124Yönetim Ücretleri8 -243.546 -180.804Saklama Ücretleri8 -73.168 -53.889Denetim Ücretleri8 -8.493 -6.939Kurul Ücretleri8 -10.588 -7.274Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.978 -4.424Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -8.048 -1.192.610ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-347.821 -1.445.940ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.951.856 9.932.184NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.951.856 9.932.184DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)32.951.856 9.932.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004280BIST