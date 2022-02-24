***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2022 21:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.679.748 -67.693
Net Dönem Karı (Zararı)
32.951.856 9.932.184
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
22.417.072 4.885.911
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4, 10 -3.283.541 -3.155.128
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25.700.613 8.041.039
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.272.107 -9.999.886
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.168.388 1.196.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.103.719 -11.196.654
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
24.096.821 4.818.209
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 3.283.540 3.155.137
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-25.700.613 -8.041.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.480.010 139.578
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.205.241 2.432.945
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.685.251 -2.293.367
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
199.738 71.885
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
199.738 71.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
319.619 247.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 519.357 319.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 519.365 319.626
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6 70.970.586 40.866.867
TOPLAM VARLIKLAR
71.489.951 41.186.493
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 51.156 1.219.544
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.156 1.219.544
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
71.438.795 39.966.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 39.966.949 29.895.187
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.951.856 9.932.184
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.205.241 2.432.945
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.685.251 -2.293.367
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 71.438.795 39.966.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.283.540 3.155.137
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 4.315.524 181.948
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
25.700.613 8.041.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.299.677 11.378.124
Yönetim Ücretleri
8 -243.546 -180.804
Saklama Ücretleri
8 -73.168 -53.889
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -10.588 -7.274
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.978 -4.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.048 -1.192.610
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-347.821 -1.445.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.951.856 9.932.184
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.951.856 9.932.184
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.951.856 9.932.184
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004280
BIST