***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI116.172.741 -93.361.215Net Dönem Karı (Zararı)4.394.774 15.792.032NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.201.576 5.739.988Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4, 10 -3.714.766 -4.227.177Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-10.486.810 9.967.165İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER111.726.125 -109.172.485Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 2.003.934 -1.503.590Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.535.563 2.457.324İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler112.257.754 -110.126.219FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR101.919.323 -87.640.465Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 3.766.608 4.246.415Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.486.810 -9.967.165FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-140.560.059 108.580.752Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 118.757.825Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-140.560.059 -10.177.073Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.387.318 15.219.537Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.387.318 15.219.537DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.516.733 9.297.196DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 129.415 24.516.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 129.597 24.568.757Ters Repo Alacakları5 0 2.003.934Finansal Varlıklar6 0 112.257.754TOPLAM VARLIKLAR129.597 138.830.445YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 17.372 2.552.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.372 2.552.935TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)112.225 136.277.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 136.277.510 11.904.726Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.394.774 15.792.032Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 118.757.825Katılma Payı İade Tutarı (-)-140.560.059 -10.177.073TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 112.225 136.277.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan10 3.766.608 4.246.415Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 11.306.823 1.815.558Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-10.486.810 9.967.165ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.586.621 16.029.138Yönetim Ücretleri8 -58.319 -119.458Saklama Ücretleri8 -53.151 -65.234Denetim Ücretleri8 -8.493 -6.939Kurul Ücretleri8 -3.036 -11.417Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -53.555 -26.482Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -15.293 -7.576ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-191.847 -237.106ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.394.774 15.792.032NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.394.774 15.792.032DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.394.774 15.792.032http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004281BIST