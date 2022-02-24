***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2022 21:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.172.741 -93.361.215
Net Dönem Karı (Zararı)
4.394.774 15.792.032
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.201.576 5.739.988
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4, 10 -3.714.766 -4.227.177
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.486.810 9.967.165
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
111.726.125 -109.172.485
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 2.003.934 -1.503.590
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.535.563 2.457.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
112.257.754 -110.126.219
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
101.919.323 -87.640.465
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 3.766.608 4.246.415
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.486.810 -9.967.165
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.560.059 108.580.752
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 118.757.825
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-140.560.059 -10.177.073
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.387.318 15.219.537
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.387.318 15.219.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.516.733 9.297.196
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 129.415 24.516.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 129.597 24.568.757
Ters Repo Alacakları
5 0 2.003.934
Finansal Varlıklar
6 0 112.257.754
TOPLAM VARLIKLAR
129.597 138.830.445
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 17.372 2.552.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.372 2.552.935
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
112.225 136.277.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 136.277.510 11.904.726
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.394.774 15.792.032
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 118.757.825
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-140.560.059 -10.177.073
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 112.225 136.277.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
10 3.766.608 4.246.415
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.306.823 1.815.558
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-10.486.810 9.967.165
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.586.621 16.029.138
Yönetim Ücretleri
8 -58.319 -119.458
Saklama Ücretleri
8 -53.151 -65.234
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -3.036 -11.417
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -53.555 -26.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.293 -7.576
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-191.847 -237.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.394.774 15.792.032
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.394.774 15.792.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.394.774 15.792.032
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004281
BIST