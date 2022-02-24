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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.02.2022 21:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.233.133 732.618.905
Net Dönem Karı (Zararı)
27.998.914 42.566.439
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-37.275.108 -60.677.769
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -36.501.849 -53.900.824
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-773.259 -6.776.945
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
39.231.169 689.957.641
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 1.502.594 155.095.043
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-55.758 -1.309.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
37.784.333 536.171.852
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
29.954.975 671.846.311
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 36.504.899 53.995.649
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
773.259 6.776.945
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.230.318 -732.677.212
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
737.821.279 8.526.951.385
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-805.051.597 -9.259.628.597
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.815 -58.307
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.815 -58.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
267.183 325.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 269.998 267.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 269.998 270.233
Ters Repo Alacakları
5 0 1.502.594
Finansal Varlıklar
6 148.693.974 186.478.307
TOPLAM VARLIKLAR
148.963.972 188.251.134
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 371.235 426.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
371.235 426.993
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
148.592.737 187.824.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 187.824.141 877.934.914
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.998.914 42.566.439
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
737.821.279 8.526.951.385
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-805.051.597 -9.259.628.597
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 148.592.737 187.824.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 36.504.899 53.995.649
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -3.763.466 6.752.531
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-773.259 -6.776.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
707 44.785
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.968.881 54.016.020
Yönetim Ücretleri
8 -3.745.415 -10.769.002
Saklama Ücretleri
8 -140.636 -435.592
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -31.981 -80.071
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.652 -145.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -14.790 -12.739
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.969.967 -11.449.581
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.998.914 42.566.439
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.998.914 42.566.439
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.998.914 42.566.439



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004282


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Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,16 24,21 0,04  
Gümüş Gr. 10,88 10,89 0,02  
B. Petrol 95,66 95,66 1,61  
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