***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.233.133 732.618.905Net Dönem Karı (Zararı)27.998.914 42.566.439NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-37.275.108 -60.677.769Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -36.501.849 -53.900.824Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-773.259 -6.776.945İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER39.231.169 689.957.641Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 1.502.594 155.095.043Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-55.758 -1.309.254İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler37.784.333 536.171.852FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR29.954.975 671.846.311Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 36.504.899 53.995.649Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)773.259 6.776.945FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.230.318 -732.677.212Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit737.821.279 8.526.951.385Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-805.051.597 -9.259.628.597Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.815 -58.307Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiVE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.815 -58.307DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ267.183 325.490DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 269.998 267.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 269.998 270.233Ters Repo Alacakları5 0 1.502.594Finansal Varlıklar6 148.693.974 186.478.307TOPLAM VARLIKLAR148.963.972 188.251.134YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 371.235 426.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)371.235 426.993TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)148.592.737 187.824.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 187.824.141 877.934.914Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)27.998.914 42.566.439Katılma Payı İhraç Tutarı (+)737.821.279 8.526.951.385Katılma Payı İade Tutarı (-)-805.051.597 -9.259.628.597TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 148.592.737 187.824.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 36.504.899 53.995.649Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -3.763.466 6.752.531Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-773.259 -6.776.945Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler707 44.785ESAS FAALİYET GELİRLERİ31.968.881 54.016.020Yönetim Ücretleri8 -3.745.415 -10.769.002Saklama Ücretleri8 -140.636 -435.592Denetim Ücretleri8 -8.493 -6.939Kurul Ücretleri8 -31.981 -80.071Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -28.652 -145.238Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -14.790 -12.739ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.969.967 -11.449.581ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.998.914 42.566.439NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.998.914 42.566.439DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)27.998.914 42.566.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004282BIST