***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.472.427 -6.115.479Net Dönem Karı (Zararı)5.906.965 4.821.623NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER611.581 1.821.098Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.225.908 -280.657Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.837.489 2.101.755İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-23.380.142 -10.933.759Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -700.795 -368.983Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.756.822 1.303.171İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.922.525 -11.867.947FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.861.596 -4.291.038Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 1.226.658 277.314Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.837.489 -2.101.755FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.344.326 7.095.127Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit52.917.252 47.069.874Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-35.572.926 -39.974.747Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-128.101 979.648Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-128.101 979.648DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ984.173 4.525DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 856.072 984.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 859.186 988.037Ters Repo Alacakları5 2.002.380 1.001.967Takas Alacakları5 264.338Diğer Alacaklar5 200 35.480Finansal Varlıklar6 36.770.714 15.848.189TOPLAM VARLIKLAR39.632.480 18.138.011YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 457.688 2.214.510TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)457.688 2.214.510TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.174.792 15.923.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 15.923.501 4.006.751Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.906.965 4.821.623Katılma Payı İhraç Tutarı (+)52.917.252 47.069.874Katılma Payı İade Tutarı (-)-35.572.926 -39.974.747TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 39.174.792 15.923.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.226.658 277.314Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 3.756.567 2.818.523Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.837.489 2.101.755Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18.012 726ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.838.726 5.198.318Yönetim Ücretleri8 -808.643 -326.882Saklama Ücretleri8 -20.990 -8.677Denetim Ücretleri8 -8.493 -6.939Kurul Ücretleri8 -5.596 -2.521Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -49.287 -18.927Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -38.752 -12.749ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-931.761 -376.695ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.906.965 4.821.623NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.906.965 4.821.623DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.906.965 4.821.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004420BIST