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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 14:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.472.427 -6.115.479
Net Dönem Karı (Zararı)
5.906.965 4.821.623
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
611.581 1.821.098
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.225.908 -280.657
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.837.489 2.101.755
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.380.142 -10.933.759
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -700.795 -368.983
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.756.822 1.303.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.922.525 -11.867.947
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.861.596 -4.291.038
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.226.658 277.314
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.837.489 -2.101.755
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.344.326 7.095.127
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
52.917.252 47.069.874
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-35.572.926 -39.974.747
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.101 979.648
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.101 979.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
984.173 4.525
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 856.072 984.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 859.186 988.037
Ters Repo Alacakları
5 2.002.380 1.001.967
Takas Alacakları
5 264.338
Diğer Alacaklar
5 200 35.480
Finansal Varlıklar
6 36.770.714 15.848.189
TOPLAM VARLIKLAR
39.632.480 18.138.011
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 457.688 2.214.510
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
457.688 2.214.510
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.174.792 15.923.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 15.923.501 4.006.751
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.906.965 4.821.623
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
52.917.252 47.069.874
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.572.926 -39.974.747
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 39.174.792 15.923.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.226.658 277.314
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.756.567 2.818.523
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.837.489 2.101.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.012 726
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.838.726 5.198.318
Yönetim Ücretleri
8 -808.643 -326.882
Saklama Ücretleri
8 -20.990 -8.677
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -5.596 -2.521
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -49.287 -18.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -38.752 -12.749
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-931.761 -376.695
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.906.965 4.821.623
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.906.965 4.821.623
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.906.965 4.821.623



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004420


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Çeyrek 1.396 1.428 -72,67  
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B. Petrol 95,37 95,37 -0,05  
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