***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-302.506.595 0Net Dönem Karı (Zararı)168.331.026 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER145.257.165 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -11.437.117 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-470.837.476 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler328.759 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-471.166.235 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-157.249.285 0Alınan Temettü0 0Alınan Faize OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.554.806 0Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar6 471.166.235 0TOPLAM VARLIKLAR474.721.041 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 328.759 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)328.759 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)474.392.282 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)168.331.026 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)307.347.610 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.286.354 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 474.392.282 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 11.436.972 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.122.320 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar156.694.282 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ169.253.574 0Yönetim Ücretleri8 -777.716 0Saklama Ücretleri8 -99.008 0Denetim Ücretleri8 -8.753 0Kurul Ücretleri8 -27.587 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -9.484 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-922.548 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)168.331.026 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)168.331.026 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)168.331.026 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004430BIST