***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.430.977 -2.679.454Net Dönem Karı (Zararı)7.254.962 782.460NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.887.497 434.610Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -788.249 -191.242Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.675.746 625.852İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.685.953 -3.461.709Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-94.274 119.428İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.591.679 -3.581.137FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR456.506 -2.244.639Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 788.263 191.037Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.675.746 -625.852FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.289.821 2.695.565Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.025.287 3.489.350Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.735.466 -793.785Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)858.844 16.111Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)858.844 16.111DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.111 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 874.955 16.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 875.146 16.316Ters Repo Alacakları12 0 0Finansal Varlıklar6 15.172.816 3.581.137TOPLAM VARLIKLAR16.047.962 3.597.453YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 25.154 119.428TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)25.154 119.428TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.022.808 3.478.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 3.478.025 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.254.962 782.460Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.025.287 3.489.350Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.735.466 -793.785TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 16.022.808 3.478.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği 7.254.962 782.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004431BIST