***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 14:21
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.430.977 -2.679.454
Net Dönem Karı (Zararı)
7.254.962 782.460
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.887.497 434.610
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -788.249 -191.242
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.675.746 625.852
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.685.953 -3.461.709
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-94.274 119.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.591.679 -3.581.137
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
456.506 -2.244.639
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 788.263 191.037
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.675.746 -625.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.289.821 2.695.565
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.025.287 3.489.350
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.735.466 -793.785
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
858.844 16.111
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
858.844 16.111
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.111 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 874.955 16.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 875.146 16.316
Ters Repo Alacakları
12 0 0
Finansal Varlıklar
6 15.172.816 3.581.137
TOPLAM VARLIKLAR
16.047.962 3.597.453
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 25.154 119.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.154 119.428
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.022.808 3.478.025
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 3.478.025 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.254.962 782.460
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.025.287 3.489.350
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.735.466 -793.785
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 16.022.808 3.478.025
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği 7.254.962 782.460
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004431
BIST