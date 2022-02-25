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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 14:32
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.678.229 24.026.351
Net Dönem Karı (Zararı)
142.580.107 45.526.201
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
75.793.067 25.165.847
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.705.003 -1.458.432
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
77.498.070 26.624.279
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-137.901.644 -21.501.395
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.244 8.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-137.935.888 -21.510.318
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 297,00 15.859.206 % 10,00  
TIRE 9,46 27.371.388 % 10,00  
KERVN 0,66 384.555 % 10,00  
ISBTR 56.542,80 499.184 % 10,00  
ATSYH 16,17 683.001 % 10,00  
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Dolar 13,8251 13,8508 % -1,23  
Euro 15,5056 15,6185 % -1,43  
Sterlin 18,5967 18,6899 % -0,62  
Frank 14,9859 15,0761 % -0,69  
Riyal 3,7027 3,7213 % -0,59  
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15:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.904 5,62  
Altın Gr. 854 854 -1,61  
Cumhuriyet 5.705 5.791 -379,00  
Tam 5.680 5.832 -374,48  
Yarım 2.745 2.821 -181,15  
Çeyrek 1.377 1.410 -90,57  
Gümüş.Ons 24,28 24,31 0,15  
Gümüş Gr. 10,88 10,89 0,02  
B. Petrol 95,63 95,63 0,21  
Seans Raporu 15:16
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