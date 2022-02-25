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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 17:27
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

-40.634.330
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 4.007.847 -4.007.847
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.107.519 5.169.713
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-121.185.927 -41.796.196
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
65.185.335 4.733.595
Alınan Temettü
0 20.307
Alınan Faiz
10 13.989.685 21.440.982
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-77.181.310 -21.596.488
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.270.446
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 12.988.595
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -16.259.041
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.993.710 1.327.950
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.993.710 1.327.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.446.011 1.118.061
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.439.721 2.446.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.439.794 2.455.433
Ters Repo Alacakları
5 0 4.007.847
Finansal Varlıklar
6 277.909.227 156.723.300
TOPLAM VARLIKLAR
282.349.021 163.186.580
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 106.480 5.213.999
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
106.480 5.213.999
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
282.242.541 157.972.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 157.972.581 116.000.956
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
124.269.960 45.242.071
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 12.988.595
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -16.259.041
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 282.242.541 157.972.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 13.989.685 21.440.982
Temettü Gelirleri
20.307
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 33.835.794 7.934.777
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
77.181.310 21.596.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 -19.955
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
125.006.789 50.972.599
Yönetim Ücretleri
8 -482.990 -353.012
Saklama Ücretleri
8 -184.098 -146.151
Denetim Ücretleri
8 -8.489 -6.937
Kurul Ücretleri
8 -41.992 -28.541
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.607 -37.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.653 -5.158.714
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-736.829 -5.730.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.269.960 45.242.071
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
124.269.960 45.242.071
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
124.269.960 45.242.071



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004567


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Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,95 23,97 -0,19  
Gümüş Gr. 10,58 10,59 -0,29  
B. Petrol 93,06 93,06 -2,36  
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