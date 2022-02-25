***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









-40.634.330Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 4.007.847 -4.007.847Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.107.519 5.169.713İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-121.185.927 -41.796.196FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR65.185.335 4.733.595Alınan Temettü0 20.307Alınan Faiz10 13.989.685 21.440.982Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-77.181.310 -21.596.488FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -3.270.446Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 12.988.595Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 -16.259.041Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.993.710 1.327.950Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.993.710 1.327.950DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.446.011 1.118.061DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.439.721 2.446.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.439.794 2.455.433Ters Repo Alacakları5 0 4.007.847Finansal Varlıklar6 277.909.227 156.723.300TOPLAM VARLIKLAR282.349.021 163.186.580YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 106.480 5.213.999TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)106.480 5.213.999TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)282.242.541 157.972.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 157.972.581 116.000.956Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)124.269.960 45.242.071Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 12.988.595Katılma Payı İade Tutarı (-)0 -16.259.041TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 282.242.541 157.972.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 13.989.685 21.440.982Temettü Gelirleri20.307Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 33.835.794 7.934.777Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar77.181.310 21.596.488Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 -19.955ESAS FAALİYET GELİRLERİ125.006.789 50.972.599Yönetim Ücretleri8 -482.990 -353.012Saklama Ücretleri8 -184.098 -146.151Denetim Ücretleri8 -8.489 -6.937Kurul Ücretleri8 -41.992 -28.541Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.607 -37.173Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -15.653 -5.158.714ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-736.829 -5.730.528ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)124.269.960 45.242.071NET DÖNEM KARI (ZARARI)124.269.960 45.242.071DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)124.269.960 45.242.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004567BIST