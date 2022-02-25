***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.949.090 -35.974.043Net Dönem Karı (Zararı)42.104.764 23.236.272NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER23.600.827 6.930.686Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -6.181.377 -7.338.478Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler29.782.204 14.269.164İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-72.025.169 -59.213.279Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 1.001.964 8.503.892Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.040.458 3.923.841İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-68.986.675 -71.641.012FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.319.578 -29.046.321Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 6.152.692 7.341.442Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-29.782.204 -14.269.164FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.788.773 34.982.481Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit188.158.816 247.840.987Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-151.370.043 -212.858.506Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.839.683 -991.562Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.839.683 -991.562DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ828.674 1.820.236DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.668.357 828.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.700.257 831.889Ters Repo Alacakları12 0 1.001.964Finansal Varlıklar6 169.669.841 100.683.166TOPLAM VARLIKLAR177.370.098 102.517.019YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 393.907 4.434.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)393.907 4.434.365TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)176.976.191 98.082.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 98.082.654 39.863.901Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)42.104.764 23.236.272Katılma Payı İhraç Tutarı (+)188.158.816 247.840.987Katılma Payı İade Tutarı (-)-151.370.043 -212.858.506TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 176.976.191 98.082.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 6.152.692 7.341.442Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 7.409.151 2.911.372Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar29.782.204 14.269.164Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 2.263ESAS FAALİYET GELİRLERİ43.344.047 24.524.241Yönetim Ücretleri8 -1.070.873 -1.122.162Saklama Ücretleri8 -106.645 -101.126Denetim Ücretleri8 -8.493 -6.939Kurul Ücretleri8 -20.046 -17.648Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -19.216 -10.011Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -14.010 -30.083ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.239.283 -1.287.969ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.104.764 23.236.272NET DÖNEM KARI (ZARARI)42.104.764 23.236.272DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)42.104.764 23.236.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004568BIST