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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 17:28
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.949.090 -35.974.043
Net Dönem Karı (Zararı)
42.104.764 23.236.272
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
23.600.827 6.930.686
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.181.377 -7.338.478
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29.782.204 14.269.164
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-72.025.169 -59.213.279
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 1.001.964 8.503.892
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.040.458 3.923.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.986.675 -71.641.012
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.319.578 -29.046.321
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 6.152.692 7.341.442
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-29.782.204 -14.269.164
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.788.773 34.982.481
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
188.158.816 247.840.987
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-151.370.043 -212.858.506
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.839.683 -991.562
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.839.683 -991.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
828.674 1.820.236
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.668.357 828.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.700.257 831.889
Ters Repo Alacakları
12 0 1.001.964
Finansal Varlıklar
6 169.669.841 100.683.166
TOPLAM VARLIKLAR
177.370.098 102.517.019
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 393.907 4.434.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
393.907 4.434.365
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
176.976.191 98.082.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 98.082.654 39.863.901
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
42.104.764 23.236.272
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
188.158.816 247.840.987
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-151.370.043 -212.858.506
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 176.976.191 98.082.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 6.152.692 7.341.442
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 7.409.151 2.911.372
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
29.782.204 14.269.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 2.263
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.344.047 24.524.241
Yönetim Ücretleri
8 -1.070.873 -1.122.162
Saklama Ücretleri
8 -106.645 -101.126
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -20.046 -17.648
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.216 -10.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -14.010 -30.083
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.239.283 -1.287.969
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.104.764 23.236.272
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.104.764 23.236.272
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.104.764 23.236.272



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004568


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Gümüş Gr. 10,61 10,63 -0,25  
B. Petrol 93,15 93,15 -2,27  
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