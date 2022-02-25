***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-87.856.738 -55.707.807Net Dönem Karı (Zararı)95.943.398 23.549.793NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER55.950.503 4.111.148Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 10 -9.379.610 -5.140.717Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler65.330.113 9.251.865İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-183.786.075 -79.257.600Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 5.009.803 -5.009.803Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.789.696 3.844.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-186.006.182 -78.092.434FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-31.892.174 -51.596.659Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 9.365.549 5.140.717Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-65.330.113 -9.251.865FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI97.126.704 60.601.642Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit196.433.038 209.868.904Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-99.306.334 -149.267.262Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.269.966 4.893.835Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.269.966 4.893.835DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.893.835 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.163.801 4.893.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.177.862 4.893.835Ters Repo Alacakları5 0 5.009.803Finansal Varlıklar6 264.098.616 78.092.434TOPLAM VARLIKLAR278.276.478 87.996.072YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.054.941 3.844.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.054.941 3.844.637TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)277.221.537 84.151.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 84.151.435 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)95.943.398 23.549.793Katılma Payı İhraç Tutarı (+)196.433.038 209.868.904Katılma Payı İade Tutarı (-)-99.306.334 -149.267.262TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 277.221.537 84.151.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 9.365.549 5.140.717Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 22.797.450 13.830.160Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar65.330.113 9.251.865ESAS FAALİYET GELİRLERİ97.493.112 28.222.742Yönetim Ücretleri8 -1.345.387 -806.342Saklama Ücretleri8 -142.128 -79.272Denetim Ücretleri8 -11.776 -6.940Kurul Ücretleri8 -31.728 -14.710Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -18.695 -3.765.685ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.549.714 -4.672.949ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)95.943.398 23.549.793NET DÖNEM KARI (ZARARI)95.943.398 23.549.793DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)95.943.398 23.549.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004569BIST