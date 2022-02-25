***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 17:28
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.856.738 -55.707.807
Net Dönem Karı (Zararı)
95.943.398 23.549.793
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
55.950.503 4.111.148
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 10 -9.379.610 -5.140.717
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
65.330.113 9.251.865
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-183.786.075 -79.257.600
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 5.009.803 -5.009.803
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.789.696 3.844.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-186.006.182 -78.092.434
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.892.174 -51.596.659
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 9.365.549 5.140.717
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-65.330.113 -9.251.865
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.126.704 60.601.642
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
196.433.038 209.868.904
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-99.306.334 -149.267.262
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.269.966 4.893.835
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.269.966 4.893.835
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.893.835 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.163.801 4.893.835
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.177.862 4.893.835
Ters Repo Alacakları
5 0 5.009.803
Finansal Varlıklar
6 264.098.616 78.092.434
TOPLAM VARLIKLAR
278.276.478 87.996.072
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.054.941 3.844.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.054.941 3.844.637
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
277.221.537 84.151.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 84.151.435 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
95.943.398 23.549.793
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
196.433.038 209.868.904
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-99.306.334 -149.267.262
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 277.221.537 84.151.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 9.365.549 5.140.717
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 22.797.450 13.830.160
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
65.330.113 9.251.865
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
97.493.112 28.222.742
Yönetim Ücretleri
8 -1.345.387 -806.342
Saklama Ücretleri
8 -142.128 -79.272
Denetim Ücretleri
8 -11.776 -6.940
Kurul Ücretleri
8 -31.728 -14.710
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -18.695 -3.765.685
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.549.714 -4.672.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.943.398 23.549.793
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
95.943.398 23.549.793
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
95.943.398 23.549.793
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004569
BIST