***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 17:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.621.760 -28.729.437
Net Dönem Karı (Zararı)
8.079.302 6.620.697
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.418.222 3.014.293
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -549.296 -634.451
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.967.518 3.648.744
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.701.449 -35.348.777
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -1.001.152 2.148
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.066.537 8.619.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.633.760 -43.970.789
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.203.925 -25.713.787
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 549.683 633.094
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.967.518 -3.648.744
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.946.351 29.420.135
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
114.596.789 172.034.906
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-104.650.438 -142.614.771
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
324.591 690.698
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
324.591 690.698
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
721.499 30.801
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.046.090 721.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.047.076 722.872
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
12 1.001.152 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 52.753.236 44.119.476
TOPLAM VARLIKLAR
54.801.464 44.842.348
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 560.694 8.627.231
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
560.694 8.627.231
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
54.240.770 36.215.117
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 36.215.117 174.285
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.079.302 6.620.697
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
114.596.789 172.034.906
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-104.650.438 -142.614.771
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 54.240.770 36.215.117
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 549.683 633.094
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.856.019 2.498.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.967.518 3.648.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 165
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.373.220 6.780.530
Yönetim Ücretleri
8 -225.449 -97.047
Saklama Ücretleri
8 -21.784 -22.521
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -7.375 -7.496
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.300 -12.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.517 -13.235
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-293.918 -159.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.079.302 6.620.697
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.079.302 6.620.697
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)