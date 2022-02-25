***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.621.760 -28.729.437Net Dönem Karı (Zararı)8.079.302 6.620.697NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.418.222 3.014.293Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -549.296 -634.451Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.967.518 3.648.744İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.701.449 -35.348.777Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -1.001.152 2.148Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.066.537 8.619.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.633.760 -43.970.789FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.203.925 -25.713.787Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 549.683 633.094Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.967.518 -3.648.744FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.946.351 29.420.135Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit114.596.789 172.034.906Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-104.650.438 -142.614.771Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)324.591 690.698Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)324.591 690.698DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ721.499 30.801DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.046.090 721.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.047.076 722.872Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları12 1.001.152 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar6 52.753.236 44.119.476TOPLAM VARLIKLAR54.801.464 44.842.348YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 560.694 8.627.231TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)560.694 8.627.231TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)54.240.770 36.215.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 36.215.117 174.285Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.079.302 6.620.697Katılma Payı İhraç Tutarı (+)114.596.789 172.034.906Katılma Payı İade Tutarı (-)-104.650.438 -142.614.771TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 54.240.770 36.215.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 549.683 633.094Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 3.856.019 2.498.527Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.967.518 3.648.744Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 165ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.373.220 6.780.530Yönetim Ücretleri8 -225.449 -97.047Saklama Ücretleri8 -21.784 -22.521Denetim Ücretleri8 -8.493 -6.939Kurul Ücretleri8 -7.375 -7.496Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -9.300 -12.595Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -21.517 -13.235ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-293.918 -159.833ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.079.302 6.620.697NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.079.302 6.620.697DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)