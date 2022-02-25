***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 17:59
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.398.551 -36.585.411
Net Dönem Karı (Zararı)
532.255.060 233.468.994
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-570.461.251 -270.508.487
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -581.099.971 -272.983.535
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.638.720 2.475.048
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-400.818.210 -273.396.410
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 984.002.463 14.527.101
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.881.109 -1.892.311
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.387.701.782 -286.031.200
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-439.024.401 -310.435.903
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 583.061.672 276.325.540
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.638.720 -2.475.048
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.584.983 -1.216.712.177
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
105.014.639.502 72.665.131.946
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-105.125.224.485 -73.881.844.123
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.813.568 -1.253.297.588
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.813.568 -1.253.297.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
256.549.277 1.509.846.865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 279.362.845 256.549.277
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 281.025.423 260.173.556
Ters Repo Alacakları
12 120.169.013 1.104.171.476
Finansal Varlıklar
6 2.002.157.231 614.455.449
TOPLAM VARLIKLAR
2.403.351.667 1.978.800.481
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 5.211.337 2.330.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.211.337 2.330.228
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.398.140.330 1.976.470.253
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 1.976.470.253 2.959.713.436
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
532.255.060 233.468.994
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
105.014.639.502 72.665.131.946
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-105.125.224.485 -73.881.844.123
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.398.140.330 1.976.470.253
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 583.061.672 276.325.540
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -11.994.238 -9.885.545
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10.638.720 2.475.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
136.460 125.334
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
581.842.614 269.040.377
Yönetim Ücretleri
8 -44.016.592 -30.921.670
Saklama Ücretleri
8 -1.648.937 -1.229.078
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -646.970 -491.755
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.137.765 -2.906.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -128.797 -15.666
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-49.587.554 -35.571.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
532.255.060 233.468.994
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
532.255.060 233.468.994
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
532.255.060 233.468.994
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004601
BIST