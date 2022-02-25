***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI133.398.551 -36.585.411Net Dönem Karı (Zararı)532.255.060 233.468.994NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-570.461.251 -270.508.487Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -581.099.971 -272.983.535Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10.638.720 2.475.048İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-400.818.210 -273.396.410Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 984.002.463 14.527.101Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.881.109 -1.892.311İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.387.701.782 -286.031.200FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-439.024.401 -310.435.903Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 583.061.672 276.325.540Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-10.638.720 -2.475.048FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-110.584.983 -1.216.712.177Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit105.014.639.502 72.665.131.946Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-105.125.224.485 -73.881.844.123Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.813.568 -1.253.297.588Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.813.568 -1.253.297.588DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ256.549.277 1.509.846.865DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 279.362.845 256.549.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 281.025.423 260.173.556Ters Repo Alacakları12 120.169.013 1.104.171.476Finansal Varlıklar6 2.002.157.231 614.455.449TOPLAM VARLIKLAR2.403.351.667 1.978.800.481YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 5.211.337 2.330.228TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.211.337 2.330.228TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.398.140.330 1.976.470.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 1.976.470.253 2.959.713.436Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)532.255.060 233.468.994Katılma Payı İhraç Tutarı (+)105.014.639.502 72.665.131.946Katılma Payı İade Tutarı (-)-105.125.224.485 -73.881.844.123TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 2.398.140.330 1.976.470.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 583.061.672 276.325.540Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -11.994.238 -9.885.545Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10.638.720 2.475.048Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler136.460 125.334ESAS FAALİYET GELİRLERİ581.842.614 269.040.377Yönetim Ücretleri8 -44.016.592 -30.921.670Saklama Ücretleri8 -1.648.937 -1.229.078Denetim Ücretleri8 -8.493 -6.939Kurul Ücretleri8 -646.970 -491.755Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.137.765 -2.906.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -128.797 -15.666ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-49.587.554 -35.571.383ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)532.255.060 233.468.994NET DÖNEM KARI (ZARARI)532.255.060 233.468.994DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)532.255.060 233.468.994http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004601BIST