***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI330.934 1.012.856Net Dönem Karı (Zararı)142.223 5.630NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-434.375 -444.031Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4,10 -337.236 -779.156Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-97.139 335.125İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER188.182 1.007.755Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 0 500.308Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-585 -10.921İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler188.767 518.368FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-103.970 569.354Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 337.765 778.627Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)97.139 -335.125FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-394.904 -710.899Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.480.107 29.275.897Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.875.011 -29.986.796Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.970 301.957Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.970 301.957DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ499.025 197.068DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 435.055 499.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 435.477 499.976Ters Repo Alacakları12 0 0Finansal Varlıklar6 2.629.901 2.818.668TOPLAM VARLIKLAR3.065.378 3.318.644YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 15.040 15.625TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.040 15.625TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.050.338 3.303.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 3.303.019 4.008.288Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)142.223 5.630Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.480.107 29.275.897Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.875.011 -29.986.796TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 3.050.338 3.303.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 337.765 778.627Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -23.599 -957.366Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-97.139 335.125Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ217.027 156.386Yönetim Ücretleri8 -50.923 -126.654Saklama Ücretleri8 -1.966 -4.854Denetim Ücretleri8 -8.493 -6.939Kurul Ücretleri8 -512 -1.176Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.979 -3.421Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -74.804 -150.756ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)142.223 5.630NET DÖNEM KARI (ZARARI)142.223 5.630DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)142.223 5.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004613BIST