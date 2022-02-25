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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 18:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
330.934 1.012.856
Net Dönem Karı (Zararı)
142.223 5.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-434.375 -444.031
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4,10 -337.236 -779.156
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-97.139 335.125
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
188.182 1.007.755
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 500.308
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-585 -10.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
188.767 518.368
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-103.970 569.354
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 337.765 778.627
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
97.139 -335.125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-394.904 -710.899
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.480.107 29.275.897
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.875.011 -29.986.796
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.970 301.957
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.970 301.957
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
499.025 197.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 435.055 499.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 435.477 499.976
Ters Repo Alacakları
12 0 0
Finansal Varlıklar
6 2.629.901 2.818.668
TOPLAM VARLIKLAR
3.065.378 3.318.644
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 15.040 15.625
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.040 15.625
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.050.338 3.303.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 3.303.019 4.008.288
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
142.223 5.630
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.480.107 29.275.897
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.875.011 -29.986.796
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 3.050.338 3.303.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 337.765 778.627
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -23.599 -957.366
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-97.139 335.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
217.027 156.386
Yönetim Ücretleri
8 -50.923 -126.654
Saklama Ücretleri
8 -1.966 -4.854
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -512 -1.176
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.979 -3.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -74.804 -150.756
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.223 5.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
142.223 5.630
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
142.223 5.630



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004613


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Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,89 23,91 -0,25  
Gümüş Gr. 10,69 10,70 -0,17  
B. Petrol 94,66 94,66 -0,76  
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